Беглая такса вернулась к хозяевам через пять лет

В американском городе Норуич, штат Коннектикут, нашлась собака, которая сбежала от владельцев больше пяти лет назад. Об этом сообщает издание Norwich Bulletin.

Сотрудница службы контроля за животными заметила на парковке старую таксу, почти потерявшую слух и зрение. Она подобрала ее и отнесла в приют. Женщина подозревала, что хозяева бросили питомца, однако все равно попыталась связаться с ними.

У собаки был микрочип с контактной информацией. Сотрудница службы контроля за животными позвонила по указанному там телефону. Оказалось, что номер принадлежит компании из другого штата, где когда-то работал владелец таксы. Она связалась с ним и рассказала, что собака нашлась.

Оказалось, что хозяева животного живут в городе Бруклин, располагающемся в 30 километрах от Норуича. Их такса по кличке Леди исчезла больше пяти лет назад, когда ей было 12 лет. Они не смогли ее найти и опасались, что она стала добычей волков. Где Леди провела все это время, осталось неизвестным.