Как изменится мир, если полюса Земли поменяются

Факт неминуемой смены магнитных полюсов Земли многим ученым представили как данность: доцент климатологи и метерололого-географического факультета МГУ

Последние расчеты свидетельствуют о смещении плюсов к экватору. Последние расчеты ученых говорят о том, что магнитные полюса с большой скоростью смещаются в сторону экватора. Расчеты российских ученых подтверждают их американские и европейские коллеги. Последние цифры говорят, что Северный магнитный полюс за 20 лет сместился на 200 км и сейчас двигается в 5 раз быстрее, чем год назад.

Постепенно, но катастрофично

По утверждению некоторых специалистов по изучению магнитного поля Земли, при ускорении движения полюсов оно может одновременно отключиться уже над всей территорией планеты, и человечество тогда останется беззащитным перед космическими угрозами. Так считает главный научный сотрудники Института Океанологи РАН А. М. Городницкий. Над атмосферой есть ионосфера, напоминает Александр Моисеевич. Именно в ней при этой магнитной аномалии возникают гигантские озоновые дыры. И наряду с солнечным ветром жесткая гамма космического излучения также достигает поверхности Земли, причиняя ей урон катастрофических масштабов. Однако возможен и другой вариант. Последние исследования ученых показали: если скорость смещения магнитных полюсов останется прежней, то магнитное поле Земли будет исчезать постепенно. В этом случае человечество столкнется с длинной чередой природных и техногенных катастроф. Стихийных бедствий будет происходить все больше, а катастрофы будут случаться все чаще. И в этом случае гибель человечества наступит не от солнечного ветра, а от постепенного радиоактивного заражения планеты.

Жить и работать по ночам

Но некоторые исследователи считают, что человечество сможет к этому приспособиться. Как считает доктор технических наук В. Д. Дудышев, не исключено, что людям придется работать по ночам, а днем спать: в светлое время суток жестче радиоактивное излучение. Валерий Дмитриевич не исключает возникновение в этой связи на Земле подземных городов, а люди в предлагаемых обстоятельствах будут работать в скафандрах. Если этот сценарий воплотится в жизнь, то Земля станет мертвой планетой, летающей в безвоздушном пространстве (что-то вроде сюжета фильма «Письма мертвого человека»). Доцент кафедры климатологи и метеорологии географического факультета МГУ Павел Торопов считает, что смещение магнитных поясов происходит НА Земле не впервые, это не ново. Другое дело, что для человеческой цивилизации осмысливать данные процессы в новинку.