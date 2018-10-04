Почему мотыльки летят на свет

Close up of moth outside my window from r/creepy Мемы про мотыльков захватили соцсети. Картинка про мотылька появилась в июле, тогда ее опубликовал один из пользователей Reddit.

Чуть позже фото появилось в Twitter и мгновенно стало популярным, породив огромное количество шуток.

А мы решили разобраться, почему же мотыльки так настойчиво летят на свет.

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но существует несколько теорий.

Согласно одной из них, мотыльки используют Луну и звезды в качестве ориентира при полете. Излучение от удаленного источника света воспринимается как параллельное. С его помощью можно двигаться по необходимой траектории, выдерживая некоторый угол. Излучение от близкого источника является радиальным, поэтому насекомые, пытаясь найти нужное направление, постоянно движутся кругами вокруг него. Плюс ко всему яркий источник света ослепляет и дезориентирует мотыльков при приближении.

Вторая теория основывается на том, что мотыльки воспринимают свет как своеобразный выход. Замкнутые пространства опасны для насекомых, поэтому они всеми силами стараются вырваться оттуда и летят на свет.

Также есть версия, что мотыльки летят на свет в поисках тепла. Именно поэтому из двух лапочек они выбирают самую яркую, хоть и обжигаются, подлетая слишком близко.