Ошибки строителей, которые стоили людям жизни 

Очевидно, что даже небольшой просчет в строительстве может принести множество неприятностей и даже закончиться для кого-то летальным исходом.
Мост через реку Рейн
Этот мост строился двумя странами: Швейцарией и Германией. Швейцария первой закончили свою часть моста. Когда Германия заканчивала стоить свою сторону, оказалось, что две части разные по высоте.
Скайлэб
Первая и последняя орбитальная станция США. Из-за неправильных расчетов и строительства, после выхода в космос у нее оторвало одну солнечную батарею. В итоге скайлэб была спущена на землю.
Башня Джона Хэнкока
С этой башней были проблемы с самого начала ее строительства. Ее постройка задержалось на пять лет. А через месяц после окончания строительных работ одно из окон башни вылетело и разбилось вдребезги.
Хаятт Ридженси
Неправильно установленная подвесная конструкция в отеле рухнула, не выдержав массу людей.
Такомский мост
Через четыре месяца после открытия центральную часть моста обрушил ветер.
Мост автомагистрали I-35W
Мост не выдержал веса машин и обрушился в час пик. Это привело к гибели людей.
Лотос Риверсайд Корт
Комплекс в Шанхае, который попросту рухнул целиком на землю. К счастью, здание еще не было заселено.
Детская площадка из стали в Нью-Йорке
Стальная горка раскалилась на солнце так сильно, что некоторые малыши получили ожоги, когда решили прокатиться на ней.