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Ошибки строителей, которые стоили людям жизни
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Ошибки строителей, которые стоили людям жизни 

Рамблер 1 час назад
Очевидно, что даже небольшой просчет в строительстве может принести множество неприятностей и даже закончиться для кого-то летальным исходом.

Мост через реку Рейн

Этот мост строился двумя странами: Швейцарией и Германией. Швейцария первой закончили свою часть моста. Когда Германия заканчивала стоить свою сторону, оказалось, что две части разные по высоте.

Скайлэб

Первая и последняя орбитальная станция США. Из-за неправильных расчетов и строительства, после выхода в космос у нее оторвало одну солнечную батарею. В итоге скайлэб была спущена на землю.

Башня Джона Хэнкока

С этой башней были проблемы с самого начала ее строительства. Ее постройка задержалось на пять лет. А через месяц после окончания строительных работ одно из окон башни вылетело и разбилось вдребезги.

Хаятт Ридженси

Неправильно установленная подвесная конструкция в отеле рухнула, не выдержав массу людей.

Такомский мост

Через четыре месяца после открытия центральную часть моста обрушил ветер.

Мост автомагистрали I-35W

Мост не выдержал веса машин и обрушился в час пик. Это привело к гибели людей.

Лотос Риверсайд Корт

Комплекс в Шанхае, который попросту рухнул целиком на землю. К счастью, здание еще не было заселено.

Детская площадка из стали в Нью-Йорке

Стальная горка раскалилась на солнце так сильно, что некоторые малыши получили ожоги, когда решили прокатиться на ней.
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