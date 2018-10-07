Ещё
Интересные факты о стриптизе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Интересные факты о стриптизе 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Стриптиз"
Все, что вы хотели знать о стриптизе, но стеснялись спросить.
  • Средний возраст стриптизерши — 24 года, в год танцовщицы могут заработать больше 122 тысяч долларов.
  • Самую большую сумму за стриптиз получила Деми Мур. Ее гонорар за роль танцовщицы в фильме «Стриптиз» составил 12 миллионов долларов.
  • Самым известным стриптиз-клубом является «Мулен Руж». Кабаре было построено в 1889 году в Париже и сейчас является одной из популярных достопримечательностей города.
  • В Исландии стриптиз считается незаконным с 2010 года.
  • Больше всего танцовщицы стриптиза зарабатывают во время овуляции. Это связано с инстинктом продолжения рода.
  • В Таиланде некоторое время было принято исполнять стриптиз на похоронах. В 80-е годы прошлого века эта практика была официально запрещена. Но в некоторых отдаленных районах девушек все еще приглашают на церемонии.
  • В Японии каждый год проходит чемпионат по танцам на шесте. В нем принимают участие и мужчины и женщины со всего мира.
  • Удивительно, но 60% стриптизерш учатся или имеют еще одну дневную работу. Например, в Британии каждая четвертая танцовщица имеет ученую степень. Причем часть из них зарабатывает на образование именно стриптизом.
  • Туфли, в которых танцуют девушки, называются стрипы. У них очень высокий каблук и массивная платформа. На первый взгляд они не очень удобны, но это не совсем так. В стрипах предусмотрен скос платформы под мыском, благодаря которому удобно танцевать. Чем больше высота платформы, тем изящнее получаются движения.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна человека с клочком бумаги22
Простая загадка, которая ставит в тупик
Тест: знаете ли вы значение вашего имени16
Тайна Эйфеля: секретные комнаты в мировых монументах
Тест: какой из вас учитель
Видео
00:52
Почему киты выпрыгивают из воды
Истории
04:06
Кем же был Стивен Хокинг
Люди
03:07
Придуманы очки, которые блокируют рекламные щиты
Вещи
11:00
«Нелепые» решения, обогатившие людей
Люди
01:25
Музыкант в странном костюме восхитил Сеть
Безумный мир
00:44
Елизавете II подарили искусственную руку
Вещи
03:00
Загадка в Сети заставила пользователей напрячься
Безумный мир
09:15
Что означают российские тюремные татуировки
Истории
00:47
Тюлень атаковал мужчину осьминогом
Безумный мир
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение