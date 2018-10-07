Интересные факты о стриптизе 

Средний возраст стриптизерши — 24 года, в год танцовщицы могут заработать больше 122 тысяч долларов.

Самую большую сумму за стриптиз получила Деми Мур. Ее гонорар за роль танцовщицы в фильме «Стриптиз» составил 12 миллионов долларов.

Самым известным стриптиз-клубом является «Мулен Руж». Кабаре было построено в 1889 году в Париже и сейчас является одной из популярных достопримечательностей города.

В Исландии стриптиз считается незаконным с 2010 года.

Больше всего танцовщицы стриптиза зарабатывают во время овуляции. Это связано с инстинктом продолжения рода.

В Таиланде некоторое время было принято исполнять стриптиз на похоронах. В 80-е годы прошлого века эта практика была официально запрещена. Но в некоторых отдаленных районах девушек все еще приглашают на церемонии.

В Японии каждый год проходит чемпионат по танцам на шесте. В нем принимают участие и мужчины и женщины со всего мира.

Удивительно, но 60% стриптизерш учатся или имеют еще одну дневную работу. Например, в Британии каждая четвертая танцовщица имеет ученую степень. Причем часть из них зарабатывает на образование именно стриптизом.

Туфли, в которых танцуют девушки, называются стрипы. У них очень высокий каблук и массивная платформа. На первый взгляд они не очень удобны, но это не совсем так. В стрипах предусмотрен скос платформы под мыском, благодаря которому удобно танцевать. Чем больше высота платформы, тем изящнее получаются движения.

Все, что вы хотели знать о стриптизе, но стеснялись спросить.