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Расстрел Белого дома: что вы помните
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Расстрел Белого дома: что вы помните 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
События октября 1993 года перевернули ход истории нашей страны. Некоторые эксперты полагают, что именно октябрьский путч повлиял на начало на первую чеченскую компанию, и если бы тогда удалось найти компромисс, все могло бы пойти по другому сценарию.
Но история не любит сослагательного наклонения, и прошлое изменить нельзя. 7 октября было объявлено днем траура. А итогом печальных событий стала ликвидация советской системы власти и установление авторитарного правления президента Ельцина на время переходного периода.
12 декабря 1993 на референдуме была принята Конституция Российской Федерации, а также прошли выборы депутатов в Государственную думу и Совет Федерации. Согласно новая Конституции, в Российская Федерация становилась смешанной республикой с сильной президентской властью и остается такой до сих пор.
Знаете ли вы историю нашей страны и помните ли события тех лет? Пройдите наш тест и узнайте.
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