Расстрел Белого дома: что вы помните

События октября 1993 года перевернули ход истории нашей страны. Некоторые эксперты полагают, что именно октябрьский путч повлиял на начало на первую чеченскую компанию, и если бы тогда удалось найти компромисс, все могло бы пойти по другому сценарию.

Но история не любит сослагательного наклонения, и прошлое изменить нельзя. 7 октября было объявлено днем траура. А итогом печальных событий стала ликвидация советской системы власти и установление авторитарного правления президента Ельцина на время переходного периода.

12 декабря 1993 на референдуме была принята Конституция Российской Федерации, а также прошли выборы депутатов в Государственную думу Совет Федерации . Согласно новая Конституции, в Российская Федерация становилась смешанной республикой с сильной президентской властью и остается такой до сих пор.

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