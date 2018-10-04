Как проявил себя Жуков до Великой Отечественной войны

Георгий Константинович Жуков — это легендарный «Маршал Победы». О его таланте полководца и деятельности в военное время знают многие, но далеко не всем известно, чем именно он занимался до начала Великой Отечественной войны. В этой статье мы постараемся рассказать об этом, а также приведем другие интересные факты из жизни Жукова.

Чем занимался до начала Первой мировой войны?

Георгий Жуков родился в семье обычных русских крестьян на территории Калужской губернии. Окончив три класса церковно-приходской школы, он пошел учиться на мастера по изготовлению изделий из меха. В возрасте 18 лет он становится уже полноценным специалистом, начинает свою профессиональную деятельность и планирует жениться.

Его планы меняет начало Первой мировой войны и участие в ней Российской империи. Из-за тяжелых потерь на фронте власти призывают в армию молодых парней. После призыва на службу Георгий попадает в кавалерию и проходит обучение, получив звание унтер-офицера. Именно так началась военная карьера будущего маршала Советского Союза.

Как проявил себя в Первую мировую?

Георгий Жуков принимал участие в боях Первой мировой войны в составе драгунского полка Императорской армии. Во время одного из сражений он сумел захватить живым офицера немецких войск. За проявленную храбрость он был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Позже Жуков был контужен и частично потерял способность слышать, вследствие чего был отправлен в запас. Из-за ранения был удостоен еще одного Георгиевского креста, но на этот раз третьей степени.

Как проявил себя в Гражданскую войну?

После возвращения в родную деревню и продолжительной болезни Георгий Жуков принял решение вступить в Красную Армию. В ее рядах он участвовал в кровопролитных сражениях с белогвардейцами Деникина и Врангеля. Он воевал с уральскими казаками, а также принимал участия в боях за город Уральск. В одном из боев тех лет был ранен осколками гранаты, разорвавшейся неподалеку.

После окончания Высшей кавалерийской школы он стал очень быстро и уверено продвигаться по служебной лестнице. Так от командира полка он смог дослужиться до командира дивизии.

Халхин-гол и Бессарабский поход

В 1939 году у реки Халхин-гол на территории Монголии произошел локальный вооруженный конфликт между армиями Советского Союза и Японии. Георгий Жуков принимал непосредственное участие в качестве командира 57-го отдельного корпуса.

Военный конфликт, которые многие историки называют настоящей локальной войной, закончился стратегической победой СССР, сумевшей отстоять свои интересы, потеряв при этом более 22 тысяч человек убитыми. Георгий Жуков за проявленный талант полководца получил звание «генерал армии».

В 1940 году Жуков также руководил «Бессарабским походом». Цель данной военной операции заключалась в освобождении Бессарабии и Северной Буковины, которые на тот момент считались оккупированными Румынией.