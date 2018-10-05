Что делали русские женщины, чтобы привязать мужчину

Во все времена женщины старались понравиться мужчинам и удержать своих избранников. Часто они использовали для этого специальные средства. Так же поступали женщины и на Руси.

Естественная красота

Прежде всего, русская женщина стремилась быть красивой. Косметики в то время практически не было. Ее изготавливали из подручных средств, например, румянили щеки с помощью ягод, выбеливали лицо травяными мазями. Замужние женщины натирали тело особыми травами или умывались утренней росой — считалось, что это сделает женщину желанной для мужа.

Магия волос

Девушки отращивали длинные волосы и заплетали их в косы. Древние славяне верили, что волосы впитывают в себе энергию Земли и Солнца. Представительницам прекрасного пола это даровало особую женскую силу, в том числе и умение любить мужчину, быть для него духовной опорой.

В старину принято было дарить возлюбленным пряди волос, чтобы те носили их с собой и помнили о любимых. Нередко женские волосы использовались в различных магических обрядах, в том числе и приворотных. И по сей день существует поверье, что если девушка хочет привлечь к себе внимание потенциального избранника, ей нужно распустить волосы, думая об этом мужчине, а затем показаться ему с распущенными волосами.

Заговоры на любовь

Как в дохристианский период, так и после прихода христианства на Руси были очень распространены магические любовные ритуалы.

Так, если девушке нравился парень, она «привязывала» его к себе с помощью узелков. Девушка брала обычную бельевую веревку и завязывала на ней узелки, при этом представляя себе будущую счастливую совместную жизнь с этим человеком. Узелков должно было быть четное количество. Когда узелки были завязаны, а картина счастливого будущего четко стояла перед глазами, нужно было тихонько произнести следующий заговор: «Как веревочка не длинна, а последний узелок будет. Как бы (имя парня) от меня не ходил, а меня (имя девушки) полюбит». После этого веревку следовало подбросить поближе к жилищу мужчины, на которого делается «привязка».

Еще существовал ритуал с булавкой. Женщина или девушка брала заготовленную булавку и три дня носила ее приколотой к своей одежде. По истечении этого срока она произносила над ней текст заговора: «Носи, носи (имя мужчины) не потеряй, рабу Божью (свое имя) не забывай». Затем нужно было изловчиться и незаметно пристегнуть булавку на одежду избранника. Правда, на женатых мужчин ритуал не действовал.

Если женщина ревновала своего мужа, она могла сделать «привязку» на блюдо. Готовился обед или ужин (обычно любимое блюдо мужа). В процессе готовки следовало думать о том, как вам хорошо вместе, отпустить все обиды. Перед тем как подать еду на стол, надо было нашептать над ней заговор: «Как мой муж (имя) эту пищу (название блюда) съест, так его любовь ко мне (имя жены) и проснется». Обряд следовало повторять ежедневно в течение недели, да еще желательно постараться соблазнить мужа после того, как он поест.

Делали любовную «привязку» и с помощью ниток. Этот ритуал помогал вернуть мужа в семью или ограждал мужчину от влияния других женщин. Брались нитки трех цветов — синего, розового и красного — восковая свеча и чистый отрез ткани. Обряд проводили на растущей фазе Луны. Дождавшись полуночи, брали красную нить и по ее концам привязывали две другие — синюю и розовую. Затем читали заговор: «Как нити крепко связаны между собой, так и ты мой любимый (имя мужчины) навсегда крепко связан со мною. Никто не сможет нас ни разъединить, ни разлучить, ни развести. Да будет так!» Завязанные узлы запечатывали с помощью воска от горящей свечи. Это должно было скрепить чувства так, чтобы обычному человеку было не под силу разорвать «привязку». В конце нужно было сказать: «Связано слово мое, так связано дело мое». Нитки сворачивали в клубочек, прятали в отрез ткани и убирали подальше от посторонних глаз. Через три дня магия должна была подействовать, а до этого нежелательно было видеть мужчину, на которого делали «привязку».

Если по каким-то причинам женщина впоследствии не желала больше отношений с этим мужчиной, достаточно было вытащить припрятанный клубок ниток и развязать узлы. Начать нужно было с розового узелка. Нитки потом следовало выбросить на перекрестке.

Сложно сказать, действительно ли тут работала магия, или просто, совершив такой приворот, женщины становились более уверенными в себе и этим притягивали мужчин, но вера в чудодейственные ритуалы сохранялась веками.