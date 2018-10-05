Что скрывают за мелким шрифтом в договоре

Нередко люди ленятся читать полностью договор, не говоря о том, чтобы обратить внимание на то, что написано мелким шрифтом. А ведь порой там скрываются самые неожиданные условия, с которыми нужно ознакомиться подробнее, чтобы не платить потом за свою ошибку, пишет Anews

Скрытые платежи — что это

Случается так, что вы нашли кредит по очень выгодной процентной ставке и, подписав договор, не обратили внимание на мелкий шрифт. А ведь нередко именно в этом пункта пишутся дополнительные платежи, которые именуются скрытыми. Главное назначение подобных платежей — компенсация потерь банка из-за процентной ставки. И если дело дойдет до суда, кредитор легко докажет обоснованность взиманий.

Процентная ставка

Мелкий шрифт может дать подсказку, что договор прячет условие по одностороннему изменению относительно процентной ставки. И хотя закон запрещает такое делать, то это возможно в случае, если клиент нарушит условия договора.

Пени и штрафы

Это стандартная практика при просрочках, которая также имеет свои нюансы. К примеру, это взимание штрафов в приоритетном порядке. Таким образом большая часть вашего следующего платежа может уйти на штрафы, в то время, когда долг будет расти дальше. Наибольшие штрафы встречаются у микрофинансовых организаций, именно поэтому следует внимательно изучать мелкий шрифт.

Страховка

Уделяйте должное внимание страховке, ведь порой условием для снижения процентной ставки по кредиту является страхование. Впрочем, банк не вправе навязывать страховку, вы можете выбрать любую компанию. Поэтому потратьте время, пытаясь найти выгодный вариант.

Дополнительные услуги

За то, что банк выдает займ или обслуживает клиента, он не может взимать дополнительную комиссию. Нередко комиссию начинают брать за всяческие дополнительные услуги, включая выписки по счету, напоминания о внесении платежей.

Продажа долга

Не забывайте обращать внимание, указано ли мелким шрифтом то, что кредитная организация может перепродать ваш долг. В случае просрочки тогда вам придется иметь дело с коллекторами, что добавит вам не только лишних трат, но и измотает вам нервы.

А если не только мелкий шрифт

Тем не менее все чаще банки решают отходить от практики мелкого шрифта. И те, кто понимает, что чаще всего именно в этом пункте находятся невыгодные условия, так увлекаются чтением мелкого шрифта, что забывают внимательно читать сам договор. ​