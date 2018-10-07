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Почему киты выпрыгивают из воды
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Почему киты выпрыгивают из воды 

Рамблер 1 час назад
Существует несколько гипотез. Наиболее распространенная и подтвержденная исследователями-биологами, наблюдавшими за горбатыми китами, — таким образом киты общаются с сородичами.
Горбатые киты известны своей любовью к прыжкам из воды, которые сопровождаются грохочущими ударами плавников и многочисленными брызгами. Но зачем им это нужно?
Этим вопросом задались биологи австралийского Квинслендского университета, которые наблюдали за поведением 94 групп горбачей. Они обнаружили, что киты шумно выпрыгивают из воды, когда в пределах 4000 метров находится другая группа горбачей. Если расстояние больше, то активность резко спадает. Выходит, что прыжки и сопровождающие их звуки служат средством коммуникации этих млекопитающих.
Согласно еще одной гипотезе, такое поведение позволяет китам избавиться от части накожных паразитов. Однако эта теория пока никак не подтверждена.
С середины XX века распространился особый вид туризма: в акваториях, куда регулярно приплывают киты, были организованы водные экскурсии, чтобы люди смогли наблюдать за жизнью млекопитающих.
В августе в одном из таких мест, канадской провинции Новая Шотландия, группе туристов особенно повезло: три кита не просто проплыли рядом, а совершили синхронный прыжок. А один из туристов даже успел снять это редкое явление на камеру.
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