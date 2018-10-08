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Сможет ли человек жить вечно
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Сможет ли человек жить вечно 

Рамблер 27 минут назад
В 2013 году исследователи провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 62% россиян не готовы жить вечно и не хотят быть бессмертными. Но несмотря на результаты этого опроса: бессмертие — это мечта человечества.
Безусловно, когда-нибудь человек научится жить вечно. Ученые предполагают, что смогут перенести человеческое сознание на различные носители. Также это не только научное предположение, но и излюбленная фантазия писателей.
Пока что люди не живут вечно, но многие из нас остаются навсегда молодыми душой, даже если тело уже состарилось.
Сейчас человек может лишь продлить свою жизнь, ведя правильный образ жизни. Бытует мнение, что некоторые продукты значительно продлевают ее. В основном это овощи, орехи, рыба и зеленый чай. Считается, что смех тоже делает жизнь длиннее. И это не удивительно, ведь человек, который смеется и улыбается, как правило, счастливый и довольный.
На сегодняшний день существует много долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж. Однако долголетие совершенно не означает, что ваша жизнь в старости будет полноценной.
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