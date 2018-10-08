Как звучит космос

Хотели бы вы послушать звучание Марса или Юпитера?

В обычных условиях человек не может услышать звуки космоса. По правде говоря, если в космосе закричать, то ничего не произойдет, и вас не будет слышно. Это значит, что привычные для человека звуки не слышны, потому что шум не может распространиться в вакууме. Однако, в фильме "Звездные войны" космические корабли проносятся с оглушительным шумом. В настоящей жизни такого произойти не может. В реальности все космические атаки повстанцев происходили бы беззвучно.

Но на земле услышать звучание планет реально. Для этого ученые переводят полученное излучение в диапазон, который может слышать человеческое ухо. Благодаря такой конвертации, мы можем услышать, как звучит любая планета, к примеру, Солнце, Юпитер или Марс.

В основном звуки выходят довольно жуткие. Звучание Марса похоже на свист ветра, а шум черный дыры больше напоминает телевизионные помехи.