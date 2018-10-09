Что едят солдаты во время боевых действий

Хороший солдат — сытый солдат. Но если в части всегда есть кухня, то в условиях выполнения боевой задачи питание бойца меняется. В ход идут сухие пайки, а также активизируется хваленая военная смекалка.

Сухпаек

Идея сухого пайка для снабжения боевых подразделений родилась не сегодня. Ещё древние монголы перед выходом в поход варили овцу, мясо и кости размалывали в порошок. Получался аналог современных «кубиков». Во время привала порошок смешивали с водой и варили питательную похлебку. Ещё один вид сухого пайка — бастурма. Древние воины готовили её так: нарезанное тонкими слоями мясо клади под седло, вес всадника выдавливал из него всю лишнюю влагу, а соленый конский пот оберегал от протухания. Помогал также курт — азиатский сыр из верблюжьего, коровьего, овечьего молока. Также издревле в воинский паек в обязательном порядке входили орехи, финики, сухофрукты, мед. Древние ацтеки брали с собой шарики из пасты какао. Шоколад и сегодня входит в комплект пайков.

На рубеже XVIII и XIX веков французский повар Аппер изобрел консервацию, за что был удостоен медали от самого Наполеона, который назвал повара «благодетелем человечества». Позже консервацию «открыли» и в других странах. Для своего времени это была настоящая революция, она в корне изменила гастрономическую ситуацию военных походов, а главными потребителями консервов стали военные.

Немного о пайках. Сухой паек должен быть высококалорийным, долго храниться, не требовать дополнительной обработки, не должен вызвать аллергии и отравлений. Кроме этого, он должен быть герметично упакован. Российский паек ИРП (индивидуальный рацион питания) был введен в 1995 году. Во время проведения антитеррористической операции на Северном Кавказе. Важно то, что паек тестировали в полевых условиях, далеких от лабораторных. При усовершенствовании — старались учитывать все отзывы.

Питательная ценность ИРП разнится от 3360 ккал (повседневный индивидуальный рацион) до 3590 ккал (боевой). Интересный факт: в 1900 году сухой паек солдата Российской империи имел калорийность 4325 ккал. Однако калорийность — не единственный показатель. Важно, чтобы питание было разнообразным, полезным, восполняло дефицит микроэлементов и витаминов. Составление современных пайков — большая работа, в которую вовлечено много специалистов.

Сухпайки армий разных стран отличаются как по составу, так и по принципу разбивки продуктов по приемам пищи. Так, в отличие от российского сухпайка, который рассчитан на день (3 приема пищи), американский паек MRE (MealReadytoEat) нужно съедать в один присест, но у него высокая калорийность (1500 ккал).

Кроме еды в сухпайки также входят средства гигиены и все необходимое для того, чтобы при возможности разогреть пищу. В российской армии это сухой спирт, в американской — беспламенной химический нагреватель.

Без еды человек может прожить намного дольше, чем без воды. Однако вода в сухой паек не входит, поэтому бойцам на «задаче» нужно не только экономить взятую с собой воду, но и уметь приспособить для питья ту, которую можно найти в полевых условиях.

Обычно для обеззараживания проточной воды хватает кипячения, если же вода вызывает большие подозрения, её лучше отфильтровать. Для этого сойдет как заводской фильтр («Гейзер», «Родник»), так и собранный в походных условиях. Для его изготовления нужны две пластиковые бутылки и природные фильтры (трава, галька, зола, песок). Собранная конструкция отлично очищает воду. Кипятить воду удобнее всего прямо в фляжке (не забудьте перед этим снять с нее чехол) с почти до конца закрытой крышкой. Одной таблетки сухого топлива хватит как раз на объем. При желании, воду можно вскипятить даже в пластиковой бутылке. В этом случае важно, чтобы вода покрывала всю нагреваемую поверхность — тогда бутылка не расплавится.

Если же воды совсем нет на местности выполнения боевой задачи, её можно собрать при помощи нехитрого, но действенного приспособления. Берете обычный пластиковый пакет, собираете ветки с листвой и пару камней, кладете внутрь, прикрываете пакет и оставляете на солнце. Через пару часов конденсата будет 100-200 мл. Не минибар, конечно, но от жажды спасет.

Во время марш-броска много пить не рекомендуется. Это может привести к опуханию конечностей. Пить нужно небольшими порциями, не останавливаясь для этого на привал. Западными компаниями производятся специальные переносные водные резервуары («Кэмелбек»), но стоят они недешево. Не хуже можно сделать и своими руками, приладив трубку от капельницы к простой пластиковой бутылке.

Чай, кофе

Чай и кофе давно входят в наш привычный рацион. Однако очевидно, что нести в боевой выход турку и заварочный чайник — лишняя роскошь. Кроме того, в условиях высокогорья чай и кофе и вовсе теряют свою привлекательность — нагрузка на нервную, сердечную и дыхательную систему и без тонизирующих веществ слишком высокая.

Ссылаясь на опыт спецназовца Андрея Загорцева, можно привести пару рецептов, как избежать дефицита чая и кофе во время выполнения боевой задачи. Кофе вполне можно заменить высушенными и сваренными корнями одуванчика, а чайную заварку на все время похода лучше заготовить заранее. Для этого в бутылку наливается очень крепкая заварка, туда же насыпется большое количество сахара, бросается несколько долек лимона. Чайный концентрат готов. При разбавлении водой получается полноценный чай. Также можно готовить и кофейный концентрат.

Как бы ни был хорош сухой паек — далеко на нем не уедешь. Выполнение боевых задач требуют больших энергозатрат, самый емкий энергетический материал — жиры. Наиболее удобно восполнять их недостаток при помощи… простого сала.

У сала долгая военная история. Оно входило в обязательный рацион армии Древнего Рима, археологи нашли упоминание сала в меню камнетесов на древних карьерах по добыче каррарского мрамора, сало же входило в рацион экспедиции Колумба. Сало и сегодня спасает разведчика. Правда, носят его обычно не куском, а готовят из него паштет. Готовое сало перекручивается в мясорубке вместе с чесноком и луком. Полученный «фарш» через воронку заправляется в пластиковую бутылку. Компактно, удобно и практично.

Лягушки и все-все-все

Поедание лягушек, насекомых и прочей живности — это, конечно, для спецназовца форс-мажор. Да, существует практика многодневных рейдов на выживание, когда приходится питаться подножным кормом, но это скорее исключение из правил. Мы абсолютно уверены, что бойцы, в случае чего, готовы съесть и лягушку, но вопрос — нужно ли. Во-первых, после такого обеда ещё нужно и боеготовность сохранять, толку от бойца с отравлением немного. Во-вторых, пайки рассчитываются с запасом на случай непредвиденной ситуации.

В крайнем случае, кроме «экзотики», в лесу есть грибы и ягоды. В экстренном случае отравления можно сделать отвар из коры дуба. Но все это — внештатные ситуации. Сегодня в российской армии ситуация с питанием не хуже, чем в армиях других государств.