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Что произойдет с Землей по версии Хокинга
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Что произойдет с Землей по версии Хокинга 

Рамблер 58 минут назад
Стивен Хокинг — легендарный британский физик-теоретик, космолог и отличный писатель. К сожалению, недавно он покинул нас. Но его книги всегда будут бестселлерами, которые помогут в дальнейшем делать новые открытия. Когда он был еще жив, в ходе долгих исследований он сформулировал свои собственные версии о том, что произойдет с нашей родной планетой.
Он утверждал, что через несколько веков климат Земли может радикально измениться. Тогда наша планета будет больше похожа на Венеру, нежели на планету, пригодную для жизни человечества. Он добавил, что этого можно избежать, если уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу.
Вторая теория Хокинга гласила, что начнется перенаселение планеты. Желания людей все так же будут безграничны, а ресурсы ограничены. Именно поэтому он поддерживал идею о переселении человечества на другие планеты.
Также он был убежден, что если во вселенной есть разумные существа, кроме нас, то не стоит с ними связываться. Это может принести неприятности человечеству.
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