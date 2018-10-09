Почему «блатные» дают друг другу клички

Известно, что все уголовники имеют клички, и их редко называют настоящим именем и фамилией. С чем это связано и по какому принципу дают прозвища в уголовном мире?

Ритуалы посвящения

Традиция давать ворам и бандитам клички (или, на блатном жаргоне, «погоняла») возникла в XVIII веке, когда в России еще только начала формироваться организованная преступность. Чтобы вступить в «воровское братство», желающие должны были внести определенную сумму денег в воровской «общак». После чего они получали кличку и могли считаться полноправными членами уголовного сообщества. Одно время в наших тюрьмах существовал такой ритуал. Новичок, который хотел войти в криминальное сообщество, вставал у решетки своей камеры и кричал: «Тюрьма-старуха, дай кликуху». В ответ остальные зэки начинали предлагать ему клички. При этом он имел право отказаться от «погоняла», если оно ему было не по душе. Достаточно было прокричать: «Не катит!» В наши дни в этом плане мало что изменилось. Так, существует обряд посвящения в «воры в законе». Собирается сходка криминальных авторитетов, которые обсуждают «кандидата» и решают, достоин ли тот так называемой «коронации». Если все проходит гладко, то все заинтересованные лица (то есть главари преступных группировок) получают «малявы» — послания, содержащие краткую информацию о «новобранце» и в том числе его кличку.

Разновидности кличек

Исследователи Д. А. Корецкий и В. В. Тулегенов выделяют несколько разновидностей уголовных кличек. Прежде всего это «элитные» клички, подчеркивающие высокий статус уголовника: Гиви Нос, Вася Бриллиант, Вася Бурят, а также Князь, Граф, Барон; нейтральные, которые могут происходить от фамилии, психических или физических свойств, биографических данных — Воробей, Жало, Длинный, Чечен, Афганец, Карабах. Наконец, существуют оскорбительные клички, соответствующие низкому статусу их носителя — Козел, Баран, Свинья, Крыса, Машка, Тормоз, Гондон… Обычно клички дают «старшие по званию». Так, карманник Павел Захаров получил кличку Паша Цируль от престарелого вора, которого он неудачно побрил в тюрьме, поцарапав бритвой ухо. Виктор Никифоров получил прозвище Калина — по имени собственной матери Калины Никифоровой, которая также была связана с криминалом. Знаменитого Вячеслава Иванькова Япончиком окрестил его наставник в криминальных делах, носивший прозвище Монгол.

Откуда берутся клички?