Каких женщин любил Илья Муромец

Согласно русскому фольклору, богатырь Илья Муромец обладал невероятной физической силой и в течение жизни совершил множество подвигов. Ратное дело было главным его предназначением. Однако, как и большинство былинных героев, не чурался Муромец и женского общества.

С печи в богатыри

Как известно, из-за своего недуга до 33-х лет Илья Муромец вынужден был жить вместе с родителями. Он не мог ходить и даже двигать руками. Долгие годы Илья просто лежал или сидел на печи. Но однажды в дом к нему заглянули странствующие старцы, которые попросили молодого мужчину принести им воды. И произошло чудо: Муромец поднялся и выполнил просьбу визитеров. После того, как будущий богатырь выпил принесенную им же воду, он исцелился окончательно. Почувствовав в себе нечеловеческую силу, Илья Муромец по подсказке все тех же старцев отправился в Киев, на службу к князю Владимиру. По пути он сдвинул с земли неподъемный камень, нашел коня, доспехи и оружие. Так началась «вторая», на сей раз активная и полная приключений, жизнь бывшего больного Ильи Муромца.

Вдова из «Тальянской земли»

Конечно, при такой силе и отваге Илья Муромец не остался без внимания дам. Причем, в фольклорных произведениях можно найти не только сведения о его законной жене, но и о случайных связях. Например, согласно сборнику Николая Ончукова «Печорские былины» 1904 года, однажды богатырь повстречался со своим сыном, о существовании которого он ранее даже не догадывался. Муромец чуть не затеял бой с дерзким молодым человеком по имени Сокольничек, но в процессе предварительного разговора понял, что перед ним стоит его родное чадо. Сокольничек описал свою мать, в которой Илья узнал свою прежнюю зазнобу. Женщина эта была «вдовой калачницей» из «земли Тальянской». Там Муромец, по его же собственным словам, служил когда-то местному королю.

Златогорка

По другой версии, описанной в книге Александра Асова «Атлантида и Древняя Русь», матерью Сокольника была богатырша, поляница Златогорка (Златыгорка). Причем, сам Сокольничек знал, кто его отец. Он и разыскал Илью Муромца только для того, чтобы отомстить ему. Интересно, что аналогичная история развивается и в другом варианте былины. Согласно ему, Илья Муромец какое-то время действительно встречался со Златогоркой (или даже женился на ней), но та родила не сына, а дочь. Повзрослев, дочь Златогорки, так же сжигаемая желанием мести, как и Сокольничек, отправилась на поиски Муромца.

Савишна

Если верить былинным текстам, то законной супругой Ильи Муромца (кроме предполагаемой Златогорки) была и другая поляница Савишна. Дважды Муромцу удавалось избежать боя с Савишной, но на третий — богатырша застала Илью врасплох. Потерпев поражение, Савишна разоблачилась, и Муромец смог наконец-то, как следует ее рассмотреть. Красавица пришлась богатырю по душе, и вскоре молодые поженились. Однако Савишна, впрочем, как и другие воины-девицы, домашним хозяйством заниматься не любила. Она предпочитала оружие и лихих коней. Однажды Савишна даже сразилась вместо мужа с Тугарином-змеем (сборник «Былины. Исторические песни. Баллады»).

Прототип

Но все это произошло в былинных сказаниях, а как же быть с прототипом Ильи Муромца? Одним из основных претендентов на эту роль является Илия Печерский. И не зря: слишком много совпадений в биографиях богатыря и святого. Это в частности и одинаковое место рождения, и одинаковое прозвище «Чоботок», и заболевание позвоночника, и следы от ранений. Кроме того, согласно фольклорным источникам, Илья Муромец тоже под конец жизни ушел в монастырь и постригся в монахи. Как бы то ни было, описание жития святого отсутствует, что, по мнению историков, свидетельствует о том, что иноком Илия был недолго. Понятно, что, став монахом, Муромец больше никаких отношений с женщинами не имел.