Почему погиб экипаж Союза-11 в 1971 году

Гибель комических кораблей — это всегда трагедия национального масштаба. Несмотря на то, что большинство подобных аварий происходило в США, к сожалению, случались они и у нас. Самой громкой стала гибель экипажа Союза-11.

Стыковка не состоялась

В апреле 1971 года Советский Союз вывел на орбиту первую в мире орбитальную станцию «Салют-1». Вскоре 24 апреля 1971 года к станции пристыковался «Союз-10» с тремя космонавтами на борту. Но, техника повела себя не так, как планировалось и экипаж космического корабля не смог перейти на борт станции. Пришлось возвращаться на Землю. После исправления технических ошибок был назначен следующий старт экипажа в составе Алексея Леонова , Валерия Кубасова и Петра Колодина. Однако их полет не состоялся из-за неожиданно вскрывшихся проблем со здоровьем у Валерия Кубасова. По правилам должен был лететь дублирующий экипаж: Георгий Добровольский, Владислав Волков Виктор Пацаев . Во время полета космонавты должны были провести попытку повторной стыковки с «Салютом-1» и отремонтировать не сработавшие во время попытки предыдущей попытки узлы. При этом снятый с полета экипаж был крайне расстроен, ведь Алексей Леонов уже видел себя командиром первой в мире орбитальной станции. Тем не менее, экипаж Георгия Добровольского отправился на орбиту, а Алексея Леонова, домой, в Москву.

«Салют-1»

Во второй раз стыковка прошла удачно, но во все время пребывания космонавтов на станции они были вынуждены постоянно бороться с неприятными инцидентами. Однажды даже произошло возгорание. Волков предложил сразу перейти в спускаемый модуль, о чем предупредил Москву, но Добровольский с Пацаевым проявили решительность и успешно устранили неисправность. На станции космонавты провели 23 дня, установив очередной рекорд по продолжительности полета. Проблемы с техникой продолжились во время подготовки возвращения на Землю. Перед расстыковкой «Союза-11» и «Салюта-1» неожиданно загорелся датчик сообщавший, что люк негерметичен. В течение нескольких томительных минут космонавты, пытаясь устранить неисправность производили повторное закрытие люка. Наконец датчик, свидетельствующий о неисправности, погас, и модуль устремился к Земле. Однако во время спуска экипаж на связь с центром управления полетов не выходил. Приземлился модуль в автоматическом режиме. Предчувствуя недоброе, спасатели бросились вынимать из посадочного модуля космонавтов. К сожалению, все они были мертвы.

Причины трагедии

Первый осмотр посадочного модуля показал, что все системы работали штатно, кроме вентиляционного клапана через который поступал воздух. Он открылся раньше расчетного времени, когда модуль еще находился в космическом вакууме. Давление в капсуле с космонавтами упало, воздух улетучился, а спустя около двух минут у членов экипажа остановились сердца. Причем космонавты сразу поняли, что произошло и пытались закрыть злополучный клапан, но не успели. На устранение неисправности у них было всего 20 секунд, которых, конечно, не хватило. Причину нештатного открытия клапана правительственная комиссия списала на случайность и непредвиденные обстоятельства.