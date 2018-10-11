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Тест: правда или нет?
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Тест: правда или нет? 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Все мы в детстве играли в игру "Верю — Не верю" и часто ошибались на вроде бы простых, но каверзных вопросах.
В нашей памяти хранится огромное количество знаний обо всем на свете, однако, бывает, что она нас подводит или пытается одурачить ложными воспоминаниями. Тогда мы путаемся в показаниях и никак не можем найти правильный ответ, несмотря на то, что вопрос кажется нам очевидным.
В этом тесте мы собрали интересные факты о людях, животных и других живых организмах, морях и океанах, Земле, Луне и космосе и предлагаем угадать, что из этого правда, а что — выдумка.
Суть выдуманных фактов в том, что они сформулированы таким образом, чтобы вас запутать. Так что не торопитесь, отвечайте на вопросы вдумчиво! Удачи!
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