«Браденбургеры»: как действовал самый коварный спецназ Гитлера

«Браденбургеры» были членами особого подразделения германского спецназа во 2-й Мировой войне и принимали участие в тайных операциях по всей Восточной Европе, в Южной Африке, Афганистане, на Ближнем Востоке и на Кавказе. Они, как правило, состояли из коллаборационистов или этнических немцев, граждан иностранных государств, где применялись эти коммандос. Вначале они служили как стройбат Абвера, в конце войны — стали отдельной дивизией.

«Друзья Германии» из Бранденбурга

Идея создать специальное подразделение «Браденбургеры», которое будет участвовать в тайных операциях на территории иностранных государств, принадлежала гауптману Теодору фон Хиппелю. Это было еще задолго до начало завоевательных войн Вермахта — в 1935 году. С этим предложением он обратился в соответствующий отдел Рейхсвера и получил отказ. Через несколько лет он пришел на прием к руководителю службы военной разведки и контрразведки в нацистской Германии Вильгельму Канарису, который вначале тоже был против этой инициативы.

Работа на опережение

Как известно, к 1939 году, то есть еще до начала войны с Польшей, немецкая разведка Абвер состояла из трех разделов. «Первый» отвечал за шпионаж и сбор разведывательных данных, «Второй» — за саботаж и специальные подразделения, а «Третий» — за контрразведку и соперничал со службой безопасности СС (СД), которую возглавлял известный своей жестокостью Рейнхард Гейдрих.

В Абвере II фон Хиппель возглавлял отдел специальных операций, поэтому имел интерес к тому, что происходило в Абвере I, Абвере III, и даже в СД. Он изучил труды по применению коммандос в африканских колониях Германии в 1-й Мировой войне. Успех сопутствовал, оказывается, тем командирам, которые использовали местных жителей при выполнении особых заданий, а также сами занимались разведкой и контрразведкой. Хотя бы для того, чтобы вслепую не полагаться на соответствующие спецслужбы.

К этому моменту фон Хиппель уже завербовал небольшие группы этнических немцев из приграничных районов Судетской области Чехословакии и Силезии Польши. Эти люди не только отлично знали языки и традиции стран проживания, но и обладали качествами бойцов специальных операций. В свою команду Хиппель брал только добровольцев, поскольку полагался на их высокий дух и бесстрашие. Вскоре из немецких поляков была сформирована секретная «Строительная учебная компания № 1».

Первый успех

За несколько дней до вторжения Вермахта в Польшу группа из 80 человек «Строительной учебной компании № 1» проникли в район особой важности Железнодорожного узла Катовице. Они выдавали себя за польских железнодорожников, чтобы не привлекать внимание польских солдат, который готовились к отражению германской армии. Когда же немцы вступили на территорию соседнего государства, «люди Хиппеля» обманом захватили стратегический объект и даже убедили защитников «Катовицкого перекрестка» сесть в поезд и уехать.

Тогда операция прошла безупречно, и немецкие войска начали использовать железнодорожный узел в своих интересах, тем более весь его подвижной состав находился в идеальном рабочем состоянии. Впрочем, другим подразделениям «Строительной учебной компании № 1» повезло меньше: им не удалось предотвратить разрушение мостов через реку Вислу у Диршау и Грауденца. Проваливался также захват тоннеля Яблунка.

Абвер дал добро

Несмотря на эти неудачи, немецкое верховное командование было весьма впечетлено результатами проведенных операций и согласилось расширить и развить концепцию фон Хиппеля. За дело взялся его непосредственный начальник — Гельмут Гроскурт, который, убедив Канариса, 27 сентября 1939 года отдал приказ о создании особой части диверсантов в рамках Абвера II. Вначале она называлась «друзья (товарищи) Германии» — Deutsche Kompagnie, но за этой командой закрепилась название «Бранденбургеры» по названию земли, где они базировались. В списке Вермахта это подразделение значилось обычным учебным стройбатом № 800.

На Запад

Немцы не могли позволить себе увязнуть в кровопролитных боях в Голландии и ставили цель её скорейшей капитуляции. Иначе план по разгрому Франции мог не принести результата. Для выполнения этой миссии идеально подходили Бранденбургеры, которые в ночь на 9 мая 1940 года пересекли границу Голландии. Главной целью был железнодорожный мост в Геннап на пути 9-й танковой дивизии, единственного бронетанкового формирования, участвующего во вторжении в Нидерланды.

Группа из семи «немецких заключенных» — на деле Бранденбургеры — в сопровождении двух якобы голландских охранников прибыла на мост за 10 минут до планируемого нападения. После сигнала они атаковали передний наиболее сильный пост охраны. Сзади, где находился пост с дистанционным подрывом моста, тоже был захвачен «голландцами», подошедшими на якобы подмогу защитникам. Также коммандос Хиппеля предотвратили открытие шлюза в Ньюпорте. Во время 1-й Мировой войны, напомним, бельгийцы затопили равнину Исер, что остановило наступление Германии.

Бранденбургеры имели огромный успех в западных компаниях, и летом 1940 года они были готовы внести значительный вклад в предстоящее вторжение в Соединенное Королевство. Когда эта операция не состоялась, они переехали в Кензее, где начали подготовку к плану «Барбаросса».

Война в Советском Союзе

Многие Бранденбургеры проникли на нашу территорию 21 июня 1941 года, буквально за день до начала операции «Барбаросса». Они носили привычную для этих мест одежду. Несмотря на то, что каждый отряд возглавлял спецназовец, свободно говоривший по-русски, они не знали советских паролей. Из-за этого часть диверсантов была схвачена советскими пограничниками, однако значительная часть все-таки проникла на свои позиции.

Им, к примеру, 27 июня 1941 года удалось захватить важный мост в Припятских болотах. Бранденбургеры, переодевшись в форму красноармейцев, изображая бегство от преследовавших немцев, на двух грузовиках смогли въехать на мост и захватить пост, где находился пункт подрыва сооружения. Во многом это произошло потому, что охрана по-христиански в духе общепринятой взаимопомощи сжалилась над «изможденными и раненными бойцами РККА».

Командир Бранденбургеров в форме старшего офицера НКВД с угрозами «сгноить начальника охраны и его семью в Сибири, мол, взрывать мост категорически нельзя, так как навстречу врагу идет Красная Армия», перерезал провода детонатора, но был застрелен советским офицером. Тем не менее, важнейший путепровод, зажатый между лесами и болотами, был захвачен Вермахтом. И это была типичная операция, которая позволила германским войскам быстро продвигаться вовнутрь огромной страны.

Бранденбургеры против партизан

В октябре 1942 года численность Браденбургеров достигла дивизии, и их главной задачей стала борьба с советскими партизанами, которые успешно воевали против оккупантов. Народные мстители постоянно нападали на линии снабжения Вермахта, применяя тактику засад и прячась в лесах и болотах. Но было очевидной ошибкой использовать Браденбургеров в роли обычных партизан, которые якобы искали «своих» товарищей.

Эти коммандос были натасканы на наступательные операции в условиях неопытного противника. К этому времени и красноармейцы, и партизаны легко вычисляли Браденбургеров даже по внешнему виду. И хотя имеющие навыки позволили им добиться некоторых успехов на этом невидимом фронте, моральный дух спецподразделения упал. Понеся тяжелые потери, многие из Браденбургеров были переведены в отряд спецназа полковником СС Отто Скорцени, где и были окончательно перебиты.