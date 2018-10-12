Детские загадки, которых устыдятся взрослые

Дети отгадывают эти загадки без тени смущения, а взрослым искать правильное решение приходится дольше. А все потому, что каждый думает в меру своей испорченности. Кстати, некоторые из этих загадок публиковались в детских журналах во времена СССР и были очень популярны.
1. В темной комнате, на белой простыне — два часа удовольствия.
Любой советский школьник с легкостью догадался бы, что это киносеанс.
2. Чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать.
Это почтовая марка. Современные дети, скорее всего, не сразу поймут о чем речь, так как письма сейчас в основном электронные.
3. Висит — болтается, на три буквы называется. В середине "У".
Это всего лишь душ, а не то, что вы подумали.
4. Волоса, волоса, а посредине колбаса.
Царица полей — кукуруза!
5. Встанет, до небу достанет.
Конечно, это радуга.
6. Выше колена, пониже пупка, дырка такая, что влезет рука.
Дети вам сразу скажут, что это карман.
7. Что ты смотришь на меня, раздевайся, я твоя.
Конкуренцию детям здесь составят разве что взрослые, страдающие хроническим недосыпом. Ведь правильный ответ — кровать.
8. Что такое: твердое в мягкое вставляется, и шарики рядом болтаются?
Мамины сережки, конечно.
9. Ты помни его немножко, будет твердый, как картошка.
А это снежок.
10. Сзади подошел, дважды всунул и пошел.
А ведь это домашние тапочки.
А какие загадки помните вы?