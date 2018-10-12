Детские загадки, которых устыдятся взрослые

Детские загадки, которые смутят взрослых

Дети отгадывают эти загадки без тени смущения, а взрослым искать правильное решение приходится дольше. А все потому, что каждый думает в меру своей испорченности. Кстати, некоторые из этих загадок публиковались в детских журналах во времена СССР и были очень популярны.

1. В темной комнате, на белой простыне — два часа удовольствия.

Любой советский школьник с легкостью догадался бы, что это киносеанс.

2. Чтобы спереди погладить, нужно сзади полизать.

Это почтовая марка. Современные дети, скорее всего, не сразу поймут о чем речь, так как письма сейчас в основном электронные.

3. Висит — болтается, на три буквы называется. В середине "У".

Это всего лишь душ, а не то, что вы подумали.

4. Волоса, волоса, а посредине колбаса.

Царица полей — кукуруза!

5. Встанет, до небу достанет.

Конечно, это радуга.

6. Выше колена, пониже пупка, дырка такая, что влезет рука.

Дети вам сразу скажут, что это карман.

7. Что ты смотришь на меня, раздевайся, я твоя.

Конкуренцию детям здесь составят разве что взрослые, страдающие хроническим недосыпом. Ведь правильный ответ — кровать.

8. Что такое: твердое в мягкое вставляется, и шарики рядом болтаются?

Мамины сережки, конечно.

9. Ты помни его немножко, будет твердый, как картошка.

А это снежок.

10. Сзади подошел, дважды всунул и пошел.

А ведь это домашние тапочки.

А какие загадки помните вы?