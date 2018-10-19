Страшилки, которыми пугали в пионерских лагерях

Вспоминаем страшные истории, которыми советские дети пугали друг друга в пионерских лагерях.

В черном-черном лесу

Вариантов этой страшилки было великое множество, но все они строились по одному принципу: вначале рассказчику нужно как бы загипнотизировать своего слушателя, а потом напугать резким движением и голосом. Например,

В черном-черном лесу ты идешь по черной-черной тропинке, подходишь к черной-черной избушке, открываешь черную-черную дверь, а там в черной-черной комнате стоит черный-черный стол. На столе стоит черный-черный гроб, ты подходишь к нему, крышка открывается, и из гроба встает черный-черный покойник Он поднимает руки — "Отдай мое сердце".

На финальной фразе нужно было повысить голос и схватить своего слушателя. Конечно, испуг здесь строится на эффекте неожиданности, но и черный-черный лес с черным-черным покойник нагнетает жутковатую атмосферу.

Пиковая дама

Особенно эту историю любили рассказывать девочки. В пиковую даму было принято верить, и если в домашней обстановке часто было не до опытов с пиковой дамой, то в лагере самые смелые дети не редко пытались ее вызывать, а самые пугливые пересказывали истории о том, как ее вызывали другие.

Чтобы вызвать пиковую даму, нужно было взять зеркало, нарисовать на нем лестницу, например, красной помадой и сказать специальные слова:

"Пикова дама приди! Пиковая дама приди! Пиковая дама приди! Если ты тут, дай знать!"

Ну а дальше все начинают ждать, когда пиковая дама даст знак. И она его подавала, но только самым впечатлительным детям, которые потом рассказывали всем, как им было страшно. Потом традиционно начинались пересказы чужих историй о пиковой даме. В этих воспоминаниях было все: кровь, ужас, клочки волос и обрывки одежды. Пиковая дама могла принять образ близкого человека — мамы или тети, а потом начать душить ни в чем не повинного ребенка.

Черная рука

Некоторые эксперты утверждают, что страшилку о черной руке придумали взрослые, которым в тяжелый годы сталинских репрессий нужно было объяснить детям, куда пропали их родные и близкие люди. А чтобы черная рука не пришла, нужно было меньше болтать, шуметь и закрывать окна и двери. Такие истории у каждого рассказчика обрастают самыми разными подробностями, дети передавали их из уста в уста. И старались вести себя тихо, чтобы черная рука за ними не пришла. Кстати, часто черная рука забирала не всегочеловека, а какую-то его часть — руку, ногу, сердце, почку.