5 самых злых маленьких собак в мире

Укусить может любая собака. Но есть породы, которые сделают это с гораздо большей вероятностью. И от размеров тут ничего не зависит: самые злые собаки мира совсем невелики.

Последние исследования говорят, что такса одна из самых агрессивных в мире пород. Небольшая собака когда-то служила для охоты, но сейчас превратилась в декоративного питомца. Задачи сменились, а вот злобный нрав остался.

От чихуахуа вообще не ожидаешь нападения. Но эксперты ставят эту породу на второе место по агрессивности среди маленьких собак: характер чихуахуа крайне неуравновешен — пес может укусить просто от страха.

Недружелюбие маленьких собак вполне понятно. Крупные породы осознают свою силу и предпочитают не размениваться по пустякам. Мелкие же вынуждены постоянно доказывать свою смелость — отсюда и агрессия.