Техника обмана: как вас «разводят»

Каждый день россияне становятся жертвами мошенников и аферистов — столкнуться с ними может каждый. Чтобы завладеть денежными знаками добропорядочных граждан, современные Остапы Бендеры проявляют чудеса изобретательности, изящно ускользая от органов правопорядка. Однако предупрежден — значит, вооружен: распознать намерения мошенников гораздо проще, зная, как они работают.

«Лента.ру» начинает серию публикаций о приемах, которыми российские аферисты пользуются начиная с 90-х годов — и по сей день. О них на условиях анонимности рассказывает мошенник с 20-летним преступным стажем: его истории помогут вам вовремя распознать злоумышленника и сохранить наличность.

Предупреждение

Данный текст не следует рассматривать как пособие для начинающих мошенников. Напротив, его цель — научить читателей распознавать приемы аферистов и тем самым уберечь их от опасности.

«Они чувствуют слабину с первого взгляда»

Покидая свой дом, свою квартиру, вы вступаете во враждебный мир, где многие хотят и могут вас обмануть. При реальной встрече с мошенниками на улице вы оказываетесь на их территории. При этом аферисты-профессионалы — это не те молодые люди, которые ходили на курсы «Как управлять и манипулировать людьми». На семинары по психологии они тоже вряд ли записывались. Нет, здесь — врожденные или приобретенные способности, криминальный талант, если хотите. Те из мошенников, кто не прошел естественный отбор улиц, либо сели, либо стали законопослушными. По крайней мере, формально.

Оставшиеся — это санитары, только не леса, а улиц. Они чувствуют вашу слабину не с первой минуты — с первого взгляда. Такие люди прекрасно знают, какие черты вашего характера можно использовать себе на благо. Конечно, это вечные пороки: жадность, тщеславие, трусость, эгоизм, глупость — да мало ли! Но настоящий аферист способен использовать отнюдь не только низменные чувства. Даже очень хороший и порядочный человек легко попадется на желании помочь, например, милой и беззащитной девушке-провинциалке, которая растерялась в большом городе… И попадет в капкан.

Мошенничество как преступление тяжело доказать. Настоящие аферисты работают так, что попадут за решетку, только написав заявление сами на себя. Конечно, у стражей порядка есть способы надавить на подозреваемых — но в целом, с делами о мошенничестве они связываются очень неохотно. Если только в деле фигурируют крупные суммы, известные люди или родственники в качестве потерпевших.

«Важно вызвать у вас чувство превосходства»

Те, кто пострадал от рук современных комбинаторов, далеко не всегда пишут заявления в полицию. Почему? Причин много. Это и недоверие к людям в форме, и нежелание потерпевших публично, в документах признавать себя «лохами». А еще многие мошеннические комбинации продуманы так, чтобы их жертвы сами чувствовали себя участниками сомнительных, противозаконных действий. И эта иллюзия соучастия пусть в маленьком, пусть в незначительном нарушении закона нередко служит прекрасной страховкой от обращения потерпевшего в полицию.

Против жертвы работает и внешний вид аферистов. От того, как выглядит человек, обращающийся к вам на улице, зависит, как вы отреагируете. Мошеннику важно вызвать у вас чувство превосходства. Если человек выглядит жалко, если вы испытываете к нему сочувствие — значит, типаж подобран правильно.

Прекрасные «аксессуары» — палочка, слуховой аппарат, очки, гипс. Очки нужны аферисту вовсе не для того, чтобы казаться умнее — как раз наоборот. Они, как и другие средства, говорящие о беспомощности, дают вам иллюзию превосходства, посыл: «можно расслабиться, быть менее внимательным — он плохо ходит, слышит, видит, явно из деревни и недалек». По той же причине мошенники часто используют образы пожилых людей или женщин, играя на эффекте слабости, неполноценности, ущербности. «Правильная» внешность вкупе с опытом и знаниями делает уличного мошенника очень опасным.

Но, конечно, вы не считаете себя лохом и думаете, что защищены. В 90-е вы спокойно проходили мимо шумных наперсточников, не бросали шарик «на удачу» в рулетке возле вокзала, никогда не меняли валюту у уличных менял… Но вот вас останавливает пожилой, солидный мужчина со значком почетного сотрудника МВД — и спрашивает, как добраться до ближайшего рынка. А вскоре вы — уже в статусе потерпевшего. Придя в себя, вам остается лишь с недоумением задавать себе один и тот же вопрос — как? Как со мной такое случилось?

Мне как бывшему аферисту тоже интересно разобраться, как обманывают на улицах. Почему здравомыслящий человек в трезвом уме отдает свои деньги или вещи другому? Причем не просто отдает, а делает это добровольно и с энтузиазмом.

Скрытые в толпе

Наблюдаете ли вы за людьми? Точнее, умеете ли наблюдать?

Как правило, потребность обычного человека замечать происходящее вокруг сводится к тому, чтобы не попасть под машину или не пропустить нужный трамвай. Конечно, мужчины еще выделяют из толпы красивых девушек — но речь не о том. Если вы обычный человек и вам нечего бояться, то вы следите за двумя вещами: как не получить урон и не нанести его другим. Другое дело — преступники: от умения наблюдать зависит их свобода, а порой и жизнь.

Очередь. Обычная очередь на автобусной остановке или перед кассой в магазине. Сонные, почти неподвижные фигуры с одинаковыми, ожидающими, статичными взглядами. Но что-то не так. Последний в очереди мужчина прижался почти вплотную к пожилой женщине, правой руки его не видно, как и сумочки женщины, и взгляд у него особенный, бегающий, напряженный — не как у всех. Он наблюдает. Карманник? Возможно… А может просто мама с сыном.

Рынок. Мужчина лет 30, одет в пиджак, хотя на улице жарко, и все вокруг одеты легко. Он явно не часть озабоченной покупками толпы. Тот же выделяющийся взгляд, цепкий, внимательный, ищущий. Мужчина не очень похож на тех, кто смотрит на лотки с товарами, — он кидает взгляд поверх голов. Возможно, это опер в штатском, «тихарь». А может просто потерял жену в толпе.

Женщина, 30-35 лет, одета прилично, в меру симпатичная. На автобусной остановке она подошла ко мне с вопросами, как добраться до спального района, как часто ходят автобусы, где останавливаются. Обычные вопросы, ничего подозрительного. Уже в автобусе с теми же вопросами она обращается к женщинам. К одной, потом к другой. Главное, на что я обратил внимание — всем говорит: «Живем здесь, переехали недавно, часто опаздываем на автобус».

Зачем повторять это каждый раз, зачем оправдываться и рассказывать свою историю? На конечной вышла с одной из пассажирок, уже по-дружески чирикая. Возможно, она очень общительная, так бывает — но, возможно, и аферистка. Если так, то первую задачу она выполнила — вошла в доверие. А что будет дальше, я сейчас расскажу.

«Повезло-то как…»

К этой ситуации подходит мошенническая схема «подкид» (она же «лялька», «кукла», или «подкидка»). Место идеальное — разворотный круг автобуса. Толпа с автобуса прошла — и все, пустыня. Водители не в счет: они всегда о чем-то увлеченно беседуют друг с другом или спят. В таком месте аферисту под каким-то предлогом обязательно нужно притормозить «клиента». Если женщина — предложить подержать ребенка, спросить, как лучше куда-то пройти. Проще говоря, отбить от толпы, ведь лишние зрители ни к чему.

В это же время от толпы немного отстает «второй номер», соучастник преступления — предположим, это молодой человек, хотя возможны и варианты. Он присел, завязывает шнурки. Когда наша разговорчивая пассажирка с «клиенткой» не доходят до парня метров 5-6 (расстояние — по обстановке), тот резко встает и что-то роняет. Конечно, не замечает потери. А потерял он… пачку денег! Желательно долларов, туго перевязанных, и обязательно с виднеющейся верхней купюрой (в идеале — 100 долларов).

Виталий Аньков / РИА Новости

Это сложный момент, решающий. Обычная реакция «клиентки» — если, конечно, она не напрочь потеряна для общества — крикнуть, остановить парня, отдать деньги. Но тут в дело решительно вступает новая знакомая: «Тише! Подберем! Поделим!» Аферистке важно как можно скорее склонить жертву на свою сторону. Ее расчет — на моментальную реакцию «клиентки», до включения моральных принципов и социальных протоколов.

«Потерявший» деньги соучастник очень бодро направляется в сторону киосков на другой стороне. Если план аферистки сработал, и «клиентка» не бросилась вслед, значит, она готова. Даже если позже она вспомнит, что родители учили не брать чужое — молодой человек все равно уже не в поле зрения. Дальше — дело техники: жертве устраивают «отвод», уводят в сторонку, в укромное место, и деньги начинают делить. Аферистка постоянно поддерживает возбуждение: «Денег много, поделим! Повезло-то как…»

«А вы меня не кинете?»

Обычно вся сцена длится минут 5-6, в идеале, как можно дольше — но так, чтобы жертва не начала «паковаться», распечатывать пачку денег, «куклу». Но вот внезапно появляется потерявший деньги неудачник — и следует диалог, который остается неизменным с самого момента появления схемы.

— Это не вы деньги нашли? — вопрошает он. — Нет, конечно! — отвечает соучастница на опережение. — Понимаете, я деньги потерял… Две тысячи долларов! Дом продал (машину, гараж). Там, в киоске, женщина видела, что вы подобрали. Отдайте, пожалуйста. — Нет, что вы! Это не мы. — Тогда пройдем к той женщине, пусть она скажет, что это не вы. Я тогда буду дальше искать.

И тут наступает развязка.

— Хорошо. Я с вами пройду, но мне надо с подругой переговорить, — заявляет аферистка и отводит «клиентку» в сторону. — Я с ним пойду. Как-то отговорюсь. Вот только деньги пусть у вас останутся. Мало ли, вдруг попросят карманы вывернуть. Встретимся (там-то и тогда-то). А вы меня не кинете? Деньги-то большие. Давайте так — оставьте что-нибудь в залог. Давайте цепочку и колечко.

Как правило, по схеме «подкид» работают именно золото. Его всегда видно, можно визуально оценить стоимость и затем легко реализовать. Да что говорить — мошенники всегда неровно дышат к золоту.

…Сообщники уходят. Аферистка обеспокоенно смотрит на «клиентку» — ведь полученный залог тянет от силы долларов на 200-250. А в пачке — две тысячи! Потерпевшая отправляется на условленное место и начинает ждать мошенницу. И ждет. Долго. Далеко не сразу она поймет, что в пачке, которая осталась у нее, — резанная бумага.

Опасные «куклы»

Все мошенники артистичны и склонны к импровизации. Неудивительно, что у схемы «подкид» есть масса других вариантов исполнения. Скажем, довольно сложный вариант — уронить «куклу» под ноги заранее выбранной жертве, особенно в толпе и на ходу. Бывало так, что «кукла» попадала прямо на ногу шагающему — и как футбольный мяч улетала далеко вперед. Или, напротив, «клиент» мог просто не заметить «куклу» и пойти дальше.

Случаются и откровенные курьезы. Однажды тандем из двух аферистов, только отработав «подкид» и скрывшись, наткнулся на потерпевшего в метро. Ситуация неприятная — жертва может начать кричать ли еще что-то выкинуть. Но счастливый обладатель «куклы»… Развернулся и бросился наутек! Очевидно, «клиент» решил сам обмануть мошенников, открыть пачку дома и пересчитать деньги в гордом одиночестве.

Кстати, хочу предупредить: с некоторых пор одно наличие у вас «куклы» — причем неважно, как она у вас оказалась, — делает вас потенциальным фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество».

Зачитают ее вам скорее всего в неуютном кабинете у следователя. Срок серьезный. И, скорее всего, вы с удивлением узнаете, что обдурили еще с десяток незадачливых граждан. Уверен, потерпевшие вас опознают — им-то все равно. Так что с «куклами» связываться не стоит — причем никогда и ни в каких обстоятельствах.