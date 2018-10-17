Когда женщине на Руси запрещалось разговаривать

На Руси считалось, что главные добродетели женщины заключаются в набожности, подчинении мужу, заботе о доме и семье. «Добрая, трудолюбивая, молчаливая — венец своему мужу»,

— утверждает пресловутый «Домострой».

Излишняя разговорчивость в женщинах не приветствовалась. А в некоторых ситуациях разговаривать им и вовсе запрещалось.

Предполагалось, что женщина, в основном, занималась домом и хозяйством. Из дома русские женщины выходили редко, особенно это касалось представительниц высших сословий — боярских и купеческих жён и дочерей. Контакты с посторонними людьми были ограничены, да и беседы с мужем должны были крутиться вокруг повседневных дел.

«Да всякий бы день у мужа жена спрашивала да советовалась обо всем хозяйстве, припоминая, что нужно, — гласит «Домострой». — А в гости ходить и к себе приглашать и пересылаться только с кем разрешит муж».

Если к мужу приходили гости, то жена должна была подать на стол (или проследить за тем, как накрывают на стол слуги). Но участие в общих разговорах для женщин было не принято. В обязанности боярыни, скажем, входило поднести гостю чарку с вином, а затем должна была удалиться. Дамы могли отводить душу только в обществе других особ женского пола. По сути, женщина не имела права высказывать своего мнения о чём-либо. Хотя нет правил без исключений: иногда мужья советовались с жёнами по тому или иному вопросу. Но разговорчивых особ осуждали, а мужчинам ставили в укор, что они не могут заставить своих жён молчать.

На смотринах

Исследователь Трекулова в работе «Быт и нравы русских женщин в XVI— XVII веках» пишет: «Выдавая замуж девушку, не спрашивали о её желании. Она сама не знала, за кого идёт, не видела своего жениха до замужества». Сначала смотреть невесту приезжали сваты. Если ударяли по рукам, то привозили жениха.

Во всех случаях девушка, которую сватали, должна была вести себя скромно и помалкивать. Говорить что-то без крайней необходимости ей запрещалось. Если невеста оказывалась бойка на язык, свадьба могла не состояться: это считалось неприличным, и такую жену мало, кто хотел.

На свадьбе

Даже на собственной свадьбе невеста без крайней нужды не должна была общаться ни со своим женихом, ни с гостями. Правда, эта традиция во многом была связана с вероятностью свадебного сглаза или порчи.

На улице и в общественных местах

«По законам приличия считалось предосудительным вести разговор с женщиной на улице», — сообщает Трекулова. Прежде всего это касалось общения с посторонними мужчинами. Женщина не должна была с ними разговаривать без позволения мужа, а если она это делала, то её могло ждать суровое наказание. Точно также запрещалось вести разговоры с чужаками, например, в церкви.

Между тем в среде простонародья нравы были гораздо проще. Крестьянки сами управлялись с хозяйственными делами, трудились в поле наравне с мужчинами, и нормы поведения для них не были такими строгими.