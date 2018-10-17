Ещё
Голубь испачкал картину XVII века
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голубь испачкал картину XVII века 

Рамблер 7 часов назад
Фото: lombardiabeniculturali.it
В открытое окно дворца Палаццо Марино в Милане залетел голубь и испачкал пометом картину итальянского художника Филиппо Аббиати. Об этом рассказала газета Corriere Della Sera.
Аббиати был учеником известного итальянского художника эпохи барокко Карло Франческо Нуволоне и принадлежал к художественной школе Милана. После Аббиати осталось много картин: он усердно работал и оставил детям большое наследство.
На "испорченном" птицей шедевре итальянской живописи изображен Давид с головой Голиафа. Как сообщается, голубь испачкал три четверти поверхности холста и даже часть рамы, которая обработана золотом.
Картину пришлось в срочном порядке отправить на реставрацию, поскольку птичий помет может очень быстро испортить сам холст и покрытие рамы. Восстановление шедевра заняло несколько месяцев и стоило властям Милана четыре тысячи евро. Сейчас полотно вернули на место — в Зал часов в миланском дворце.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Узнаете ли вы этих знаменитостей прошлого?
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме58
Секреты лотерей, которые мало кто знает9
Почему рыбакам и врачам нельзя желать удачи5
5 фактов о Большом тихоокеанском мусорном пятне114
Видео
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
01:54
Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
Безумный мир В мире
11:38
Баснословно дорогие вещества
Вещи
Женщины, которые вели двойную жизнь
Люди
07:08
Узнаете ли вы этих знаменитостей прошлого?
Люди
11:23
Редкости, которые надо увидеть хотя бы раз в жизни
Вещи
03:26
Странности нашего мира
Безумный мир
05:01
Мифы, в которые мы верили напрасно
Безумный мир
12:45
Драматические изменения планеты
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение