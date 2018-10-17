Голубь испачкал картину XVII века

В открытое окно дворца Палаццо Марино в Милане залетел голубь и испачкал пометом картину итальянского художника Филиппо Аббиати. Об этом рассказала газета Corriere Della Sera

Аббиати был учеником известного итальянского художника эпохи барокко Карло Франческо Нуволоне и принадлежал к художественной школе Милана. После Аббиати осталось много картин: он усердно работал и оставил детям большое наследство.

На "испорченном" птицей шедевре итальянской живописи изображен Давид с головой Голиафа. Как сообщается, голубь испачкал три четверти поверхности холста и даже часть рамы, которая обработана золотом.

Картину пришлось в срочном порядке отправить на реставрацию, поскольку птичий помет может очень быстро испортить сам холст и покрытие рамы. Восстановление шедевра заняло несколько месяцев и стоило властям Милана четыре тысячи евро. Сейчас полотно вернули на место — в Зал часов в миланском дворце.