Сплошная Даздраперма: что означают советские имена?

Главного героя "Стиляг" Тодоровского зовут Мэлс. И это не художественное преувеличение, и тем более, не иностранное имя. Мэлс — одно из множество имен-аббревиатур, которые вошли в моду после революции, и означает первые буквы от фамилий Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.

С одной стороны, новая эпоха потребовала новых имен, с другой стороны, после отстранения церкви от государства вспомнили о славянском принципе создания имен из корней важных для родителей слов и лозунгов.

Большинство этих имен появилось в бурные двадцатые годы и вместе с ними кануло в небытие. Однако некоторые из них, самые благозвучные, прочно вошли в быт советских людей благодаря известным людям.

Кроме того, в моду вошли имена детей революционных деятелей, которые казались свежими по сравнению с предыдущей эпохой. Так случилось с Тимуром и Светланой.

Красный командарм Фрунзе вдоволь повоевал в Средней Азии и назвал сына привычным для местных именем Тимур. Затем это же имя дал своего сыну и Аркадий Гайдар , а впоследствии назвал так и главного героя своей детской повести.

С именем Светлана произошла похожая история. Его изначально придумал поэт Жуковский для одноименной баллады и оно быстро стало популярно у светских дам. Однако так как такого имени не было в святцах, то священники отказывались крестить девочек с именем Светлана, и предлагали замену — например, имя Фотина, которое с греческого также означает "светлая".

После революции всяческие церковные запреты потеряли свою актуальность и имя Светлана стали давать девочкам без ограничений. На его популярность, безусловно, повлиял и тот факт, что это имя носила и дочь Сталина.