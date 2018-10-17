Почему русские князья поклонялись горгоне Медузе

Доподлинно неизвестно змееволосое существо, которому поклонялись русские князья и простолюдины, имело эллинистические или исконно славянские корни, но факт наличия данного культа неоспорим.

Первые упоминания о существовании на территории древней Руси культа змееволосой покровительницы, относятся к XI веку, кода вместе с христианскими символами её лик использовался в богослужениях.

Переходный этап двоеверия продолжался до XV-XVI веков, когда укрепившаяся церковь официально отказалась от этой языческой фигуры, найдя ей замену в сонме православных святых.

Талисман — змеевик

На Руси защитное изображение девы со змеиными волосами или ногами наносилось на каменные или металлические медальоны, называвшиеся змеевиками. Изображавшийся на древних медальонах образ, был весьма схож с описанием горгоны Медузы -колоритного персонажа древнегреческого мифа, чьё имя означает «защитница». Оборотная сторона этих древних артефактов круглой, восьмиугольной или овальной формы, украшалась образом христианского святого и словами из греческой молитвы.

Однако если до крещения Руси лицевой стороной талисмана считалась, та, на которой было выбито изображение со змеями, то с объявлением монотеизма официально всё поменялось местам, но народ по-прежнему отдавал магическое превосходство деве-змее. Чтобы не настраивать людей против себя, церковные иерархи не стали сразу запрещать этот пользовавшийся популярностью в обществе языческий символ, защищавший владельца от болезней, сглаза, эпидемий, напастей и смерти. На пригодном для ношения, как женщин, так и мужчин, обереге одновременно могло было быть изображено от 4 до 12 змей, даривших хозяину долголетие, здоровье и энергию. Часто змеевик хранился в доме и охранял его от злых духов, привлекая удачу и достаток.

Черниговская гривна Владимира Мономаха

Обнаруживаемые археологами в разных районах исторической Руси змеевики принадлежали к числу наиболее распространённых славянских амулетов, которые носили при себе как представители знати, так и бедных слоёв населения. Если для последних змеевики выполнялись из дешёвых материалов, то для аристократических медальонов применялись драгоценные металлы — золото и серебро.

Ярким примером может служить найденная на берегу реки Белоус большая золотая «Черниговская гривна Владимира Мономаха», вероятно потерянная им на охоте. Датируемый 1076 -1094 годами медальон по традиции имеет две композиционные составляющие: на аверсе представлен образ покровителя Киева — архангела Михаила, а на реверсе женская фигура волосы, руки и ноги которой переходят в змеиные головы.

Греческие корни

Поскольку при раскопках талисманы-змеевики обнаруживались не только на территории Древней Руси и славянских поселениях Европы, но также во владениях Древней Греции и Византии, возник вопрос о его исторической родине. Одна из версий напрямую связывает происхождение культа змеи с античным мифом о горгоне Медузе, голова которой стала олицетворением покровительства и заступничеств. Согласно повествованию безобразно страшной горгона Медуза стала благодаря стараниям воинственной Афины.

Узнав, что Посейдон овладел прекрасной лебедеподобной нимфой в её храме, Афина, обрушила свой гнев на девушку, превратив её в крылатое чудовище со змеями вместо волос, одним лишь взглядом превращающей всё живое в камень. Не желая попадаться на глаза окружающим, Медуза уединилась на затерянном острове, но Афина не довольствовалась моральной победой, ей захотелось физически уничтожить обидчицу.

Для реализации этого плана она привлекла своего сводного брата Персея, рассказав ему о магической способности взгляда Медузы и подарив щит, глядя в отражение которого он должен был отрубить голову горгоне. Успешно справившись с заданием, герой вручил Афине «трофей», а она триумфально обтянула кожей Медузы свой щит, поместив в центр её устрашающую голову, не утратившую способность обращать живое в камень. Впоследствии доспехи и щиты с талисманным изображением маски горгоны стали частью амуниции легендарных и исторических персонажей, например Агамемнона и Александра Македонского

Славянская интерпретация

Нестандартной внешностью с зооморфными чертами обладала славянская богиня Выргонь, прототипом которой являлась вышеописанная Медуза. Понимавшая языки всех биологических существ на Земле змееволосая богиня раз в год пленительным голосом подзывала к себе по одному представителю от каждого живого рода, которые влюбляясь в неё, погибли под действием её смертоносного взгляда. Нанося образ Выргони на оберег-змеевик, древние славяне рассчитывали, что она сможет уберечь их от неприятностей, в том числе болезней и неприятелей, которые будут замертво отскакивать от защищённого человека.

Скифские корни

Академик Борис Рыбаков, изучив русские змеевики, условно разделил их на две категории: первую, на которой изображена голова горгоны Медузы, с извивающимися волосами-змеями, и вторую — с образом змееногой скифской богини Апи. Визуально отличавшаяся от греческого чудовища прародительница скифов Апи олицетворяла собой Землю, чьи змеевидные ноги символизировали питательные подземные силы, дающие толчок для рождения новой жизни, которая, умирая, вновь возвращается в лоно Матери-Земли. Не случайно на дохристианских змеевиках, по разные стороны были вырезаны тотемные образы, относившиеся к почитанию Земли и Луны, причём змеевая сторона таких талисманов не имела отчётливого верха и низа, а носила эзотерический характер, воплощая собой подземное Солнце.

Змееногие девы в традиционной культуре

В традиционной русской культуре змееногих дев можно было повстречать не только на змеевиках, но на наличниках и фронтонах крестьянских домов, расположенных в северных землях. В лубковой живописи XVIII века часто встречались сюжеты с изображением Медусы, которую из-за вокализации называли Мелузой. На этих рисунках она представала в образе коронованной девы, волосы и ноги которой имели вид змей. В славянской культуре аспиды воплощали собой борьбу со злом, а потому змеиные узоры часто встречались в вышивках, росписях и на предметах прикладного искусства.