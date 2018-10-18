Какие народы являются потомками древних египтян

Древние египтяне для современных ученых — это по-прежнему одна большая загадка. Большинство египтологов считают их выходцами из Азии, приводя в качестве подтверждения своей правоты древнеегипетский язык, относящийся к семито-хамитской группе. Меньшая часть исследователей находит предков египтян в «Черной» Африке.

Нужно сказать, что художники Древнего Египта изрядно запутали ученых, изображая жителей страны с различными оттенками кожи — от светло-коричневого до практически черного. Геродот, сравнивая египтян, эфиопов и колхийцев, предполагал, что все они родственны друг другу, так как их отличительная черта — смуглая кожа и курчавые волосы.

Можно лишь предположить, что Древний Египет, являясь в течение тысячелетий плавильным котлом для множества культур и наций, не сформировал однородный этнос, не считая разве что потомков фараонов, которые поддерживали чистоту своей крови. За столетия в Египте «наследило» множество народов, включая ассирийцев, ливийцев, кушитов, персов, греков, римлян, арабов и турков.

Не так давно немецкие генетики из института Макса Планка решили проверить, не оставили ли представители других государств и народов, в том числе воины Александра Македонского , завоевавшие Египет, свой генетический след в этой стране. Для исследования у 90 мумий, забальзамированных в ходе более чем тысячелетнего периода, был взят митохондриальный геном.

Ученые установили, что существенных генетический изменений исследуемый генетический материал не претерпел, несмотря на несколько миграционных волн из Европы, Ближнего Востока и Африки. Но здесь важно учесть, что это касается лишь представителей высшей касты, к которой и принадлежали мумифицированные.

Ученые из Германии также определили, что если современные египтяне имеют генетическое родство с африканскими народами, проживающими к югу от Сахары, то образцы жителей Древнего Египта обнаруживают бὀльшую генетическую общность с населением Ближнего Востока и Леванта. Приток людей из внутренних регионов Африки начался примерно 1300 лет назад вместе с ростом работорговли и миграционных волн, вызванных арабским завоеванием Египта.

В настоящее время прямыми потомками древних египтян принято считать коптов — христианское население Египта, не превышающее 7% от общего числа жителей страны. Несмотря на то что копты и арабы принадлежат к различным этносам, по внешнему виду отличить их практически невозможно.

Еще в 1908 году один из основателей французской египтологии Гастон Масперо, выступая в коптском клубе «Рамсес», заявил его членам, что копты — наиболее чистые потомки древних египтян. По словам ученого, копты и египетские мусульмане имеют одни корни, однако из-за большого числа браков с иноземцами последние утратили этническую чистоту.

Копты, напротив, на протяжении многих веков свято хранили чистоту своей крови, не смешиваясь с пришлыми арабами. Копты до сих пор женятся только раз в жизни, не признавая гражданские браки и разводы.

Слово «копт» греческого происхождения (Αιγύπτιος — айгоптиос) и переводится как «египтянин». Именно в древнеегипетском языке берет свои истоки язык современных коптов, ему даже удалось сохранить специфику, свойственную речи фараонов.

В свое время Франсуа Шампольон с успехом использовал современный ему коптский язык при расшифровке древнеегипетских иероглифов. Этот язык он считал последней стадией развития языка древних египтян. В начале нашей эры иероглифическое письмо постепенно стало вытесняться греческим алфавитом, модифицировался и сам язык, со временем превратившись в тот, на котором сегодня и разговаривают копты.

Нужно заметить, что население современного Египта не настолько арабизировано, как предполагалось ранее. Согласно последним данным генетических исследований, около 80% населения северной части Египта генетически так или иначе связаны с жителями древней страны фараонов, в южных областях Египта таких насчитывается порядка 65%.

Немало родственных древним египтянам народностей проживает вдали от берегов Нила, в первую очередь, на Ближнем Востоке. В качестве ближайших генетических родственников древних египтян ученые называют ливанцев и сирийцев.

Совместная группа немецких ученых из Университета Тюбингена и Института эволюционной антропологии Макса Планка при изучении ДНК древнеегипетских мумий выявила близкородственную связь египтян c еще одним восточным народом — армянами. Этот же факт подтвердили и египетские ученые в процессе исследования аутосомных и Y-ДНК-маркеров трех фараонов 18-й династии: Аменхотепа III, его сына Эхнатона и внука Тутанхамона.

Впрочем, эти исследования могут свидетельствовать и о том, что не древние египтяне внесли свою лепту в генетические характеристики населения Ближнего Востока и Закавказья, а наоборот, египетские фараоны имели восточное происхождение.

Одним из объяснений ближневосточных корней египетских фараонов может служить вторжение гиксосов, которые проникли в Древний Египет через Армянское нагорье и завоевали в XVIII–XVI веках до н. э. часть государства вплоть до среднего течения Нила. Весь Египет они покорить не сумели, но, вероятно, сильно видоизменили генетическую карту этой страны.