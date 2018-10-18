Какими качествами обладали женщины на Руси

«Ни птица во птицах сычь; ни в зверез зверь еж; ни рыба в рыбах рак, ни муж в мужех, кто жены слушает» — эта строка из «Слова о полку Игореве» наиболее ярко характеризуют положение женщины в Древней Руси. Достойная жена должна была быть не просто покорной, она буквально являлась «приложением» к отцу, а затем и к мужу.

Подтверждает этот факт и печально известный «Домострой», написанный священником Сильвестром: избиение жены не считалось чем-то зазорным, а сопротивление воли супруга порицалось.

Кротость: добродетель или слабость?

Покорность на Руси воспитывалась с раннего детства, поэтому необходимость подчиняться женщина воспринимала как данность и практически не стремилась к свободе. В подтверждение можно привести слова этнопсихолога А. Андреева: «Женщина — винтик социальной машины, ею торгуют или обмениваются. Единственное, что требуется от девки на выданье, — формальное согласие на брак». Аналогичные высказывания есть и в книге историка Карамзина «Предания веков».

Еще один яркий пример — епетимьи, церковные книги, в которых священники записывали прегрешения женщин. Они в отличие от многих книг, написанных монахами, наиболее полно отражали реальность. К прегрешениям относили, в первую очередь, неподчинение, которого сами женщины стыдились.

Развод был возможен лишь теоретически. Согласно законодательству в самой мягкой его форме даже после 1700 года женщина после измены мужа могла только покинуть его дом и забрать свое приданное. Но на практике это оказывалось невозможным — ей просто не на что было жить.

Однако так было не всегда. В дохристианские времена именно женщина выбирала полового партнера, а отношения до брака не считались чем-то зазорным. «Повесть временных лет», например, повествует о признании внебрачных детей.

Поэтому самостоятельность современных женщин — это, скорее, возвращение к своему истинному характеру и отказ от строгих рамок, навязанных религией и более влиятельными социально мужчинами.

Я — центр мира

Еще одно любопытное качество, утраченное русскими женщинами, — концентрация не на себе, а на других. Этот факт отметил и доктор философских наук Н. Сидоренко. По его мнению, русские женщины априори считали себя на ступень ниже окружающих. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно, им необходимы были похвала, лесть. Поэтому они очень часто становились жертвой обмана, доверяя тем, кого считали авторитетом.

Согласен с этим и историк Карамзин, отмечавший, что русский народ «легковерен».

В современном мире женщину намного сложнее обмануть, используя лишь лесть. Уверенность в своих силах дает ей возможность чувствовать себя полноправным членом общества. Стереотипы кардинально изменились — ранее порицаемые качества сейчас стали положительными.

Религиозность и склонность к мистицизму

Современные исследования «Религиозные ориентации молодых россиян» Т. И. Варзановой показывают, что только 33% женщин в возрасте от 24 до 30 лет верят в возможность наказания за грехи. И только 40% из них придают значение «знакам свыше».

В то время как на Руси равнодушие к делам церковным было практически невозможным. Причиной стали подчиненное положение женщин, низкий уровень образованности. Быт, описанный в Новгородской летописи, обязательно включает регулярное посещение церкви. Более того, священнослужитель был фактически еще одним членом семьи — он мог разрешать семейные споры, наставлять на путь истинный детей и супругов.

Склонность к самопожертвованию

Женщина со времен Киевской Руси была готова на жертвы ради семьи, родных. Эту жертвенность лелеяло и общество, описывали летописцы и поэты, и речь шла даже не о смерти, спасении, а об очень тяжелой и зачастую бессмысленной работе.

«Жена должна встать раньше слуг и супруга», советуют поучения священнослужителя Сильвестра, «Есть женщины в русских селеньях», — говорит Некрасов.

Ничего не изменилось и в период становления коммунизма — женщина оставалсь частью механизма, должна была отказаться от многих жизненно необходимых аспектов, в том числе и предоставить воспитание ребенка государственным учреждениям.

Сейчас же жертва не нужна — она делает женщину слабой. И многие предпочитают посвящать жизнь себе, а не следовать чужим идеалам. Подтверждают эти слова и исследования социолога Е. О. Цалко в работе «Образ русской женщины в структуре национальной идентичности».

Несмотря на утраченные качества, русские женщины приобрели много прекрасных черт характера. Они стали более открытыми, позволили себе больше улыбаться и продемонстрировали миру ослепительную красоту души, острый ум и потрясающую нежность.