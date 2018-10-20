Тайна исчезновения мальчика из Сомосьерры

Интерпол называет это происшествие одним из самых загадочных исчезновений в Европе за последние тридцать лет.

25 июня 1986 года десятилетний Хуан Педро Гомес, позже известный как "мальчик из Сомосьерры", пропал на месте крупной аварии, в которой погибли его родители, перевозившие цистерну с серной кислотой.

Отец Хуана Педро, Андрес Мартинес Наварро был водителем грузовика Volvo F-12, он должен был перевезти 20 тысяч литров серной кислоты из района Мурсии в город Бильбао для местной нефтехимической компании.

24 июня 1986 года, примерно в семь часов вечера, Хуан Педро вместе с женой Кармен Гомес Легас и сыном выехал на грузовике из города Картахена. Позже многие неравнодушные люди задавались вопросом, зачем же Наварро взял свою семью на выполнение рабочего задания?.. Как выяснило следствие, мальчик закончил учебный год с хорошими оценками, за это отец пообещал взять его с собой в поездку, а супруга Кармен должна была присматривать за сыном.

В пути семья сделала несколько остановок для дозаправки и отдыха, во время которых их троих видели местные работники. Последний же раз их заметили в 5:30 утра 25 июня 1986 года у придорожного кафе: Андрес и Кармен заказали себе кофе, а сыну — молоко с печеньем. Признаков тревоги или огорчения на их лицах не было. Официант этого заведения хорошо запомнил супружескую пару и мальчика, поскольку удивился, что тот был одет в свитер не по погоде и красные брюки.

В 6 часов утра грузовик Volvo F-12 подъехал к Сомосьерре — горному перевалу, расположенному к северу от Мадрида. Автомобиль Наварро неожиданно понесся со скоростью 140 километров в час по горной дороге Национальное шоссе I, хотя на этом участке пути было ограничение по скорости 90 километров в час. Затем машина Гомеса перевернулась, а серная кислота из цистерны разлилась на обочине. Чтобы ее нейтрализовать, прибывшие спасатели использовали 15 тысяч килограммов извести. И только после этого им удалось добраться до разбитой кабины грузовика, где было обнаружено два трупа — Андреса и Кармен. О том, что в грузовике был ребенок, полицейские узнали, когда с ними связалась мать Андреса Наварро. Она утверждала, что в машине вместе с супругами ехал ее внук — Хуан Педро. Полицейские были потрясены, услышав это: они еще раз осмотрели место аварии и кабину грузовика, но ребенка не было. Позже в подтверждение того, что мальчик ехал вместе с родителями, в кабине нашли кассету с детскими песнями и детскую же одежду, однако тело Хуана Педро так и не было обнаружено.

Полицейские прорабатывали несколько версий, ни одна из которых так и не подтвердилась. Сначала они считали, что кислота разложила тело Хуана Педро, но это предположение опровергли эксперты-химики. Так, известный ученый Альберто Боррас, утверждал, что для разложения тела в кислоте, особенно волос и ногтей, необходимо около двух недель.

Кроме того, полиция предполагала, что Хана Педро похитили. Эту версию косвенно "подтвердил" тахограф, который отметил, что Андрес останавливал грузовик 12 раз за 20 минут, пока поднимался в гору, хотя для этого не было никакой необходимости. Эти остановки были очень короткими, меньше 10-15 секунд, и не могли использоваться для удовлетворения физиологических потребностей или для ремонта механических повреждений автомобиля. Последняя остановка длилась целых полминуты, после этого Андрес ускорил движение грузовика и почти сразу потерял контроль управления. По этой теории, за эти 30 секунд мальчика украли, и поэтому его не было в грузовике во время аварии. Или же, наоборот, Наварро уходил от преследования, целью которого, вероятно, было похитить ребенка. В этом случае Хуана Педро, вероятно, увезли в неизвестном направлении после аварии, но до приезда полиции.

Существовало предположение, что Хуан Педро выжил в аварии, но получил множественные ожоги кислотой и, возможно, спустился вниз к горной реке, чтобы промыть раны. Предполагалось, что от шока он мог потерять память или же упасть в обморок и даже умереть от боли. Однако и эта версия не нашла подтверждения. С помощью Красного Креста в окрестностях места аварии были проведены поиски, в которых участвовали более 10 тысяч человек. Они прочесали все прилегающие к месту происшествия территории, тщательно изучили кусты, овраги, насыпи, ручьи в радиусе 30 километров. Если Хуан Педро жив, то совершенно непонятно, где он находится все это время и почему не отзывается на многочисленные объявление о пропаже. Если же он погиб, то куда пропало его тело…

Основной же версией полиции была история связи Андреса Наврро с преступной организацией, которая использовала перевозку опасных грузов для перемещения наркотиков. Следствие предполагало, что на одной из многочисленных остановок в пути, Андрес был вынужден передать своего сына в качестве гарантии, что доставит наркотики в конечный пункт назначения. В таком случае жуткая авария спасла мальчику жизнь на какое-то время, но он оставался в руках наркоторговцев и был неудобным свидетелем их преступления, которого можно было бы устранить легко и незаметно. Эту версия категорически не поддержала бабушка Хуана Педро по материнской линии. Она была уверена, что зять ни при каких обстоятельствах не отдал бы обожаемого ребенка, даже если на него наставили бы пистолет…