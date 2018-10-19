Что думали наши предки о происхождении Руси

В XVII-XVIII веках в России очень популярна была книга под названием «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске». Можно сказать, что для образованной публики того времени этот текст был примерно тем же, чем для наших современников является «История государства Российского» Карамзина.

Со «Сказания» начиналось изучение родной истории, эта книга была отправной точкой для пытливого читателя. А для читателя не очень пытливого «Сказанием» круг чтения не только начинался, он им и ограничивался, поскольку образованный человек находил в этой книге все, что ему следовало знать о ранних этапах истории России.

Происхождение текста «Сказания»

Своим читателям в XVII-XVIII веках «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске» было известно, как предисловие к новгородской «Степенной книге». Иногда ее называли «Новгородский летописец». Еще одно название этого текста звучит так: «О истории еже о начале Руския земли и создании Новаграда». «Сказание» известно исключительно в списках XVII и XVIII столетий. Самый старый список датируется 1630 годом. Включено «Сказание» и в «Хронограф» патриарха Никона, и в Новгородскую III летопись. Все современные издания «Сказания о Словене и Русе» основываются на списке из «Хронографа».

В наше время историки А. В. Лаврентьев и Е. С. Галкин выдвинули обоснованную версию, что автором «Сказания» является митрополит Киприан — архимандрит Хутынского монастыря, посланный в Сибирь предстоятелем Тобольской епархии. Киприан был не только прекрасным организатором, но и великим книжником, основателем сибирского летописания.

Содержание

«Сказание» начинается с библейской истории о разделении земли между сыновьями Ноя. Правнуки Иафета Скиф и Зардан ушли в земли Причерноморья. Их потомки создали страну Великую Скифию. Князьями Скифии были братья Словен и Рус, которые увели часть народа скифов с берегов Черного моря к озеру Ильмень. Здесь они основали город Словенск — по имени князя Словена, а сами стали называться славянами. Далее, «Сказание» повествует о далеких походах Словена и Руса, и их потомков, которые завоевали себе многие земли, славу и богатство. Они дошли не только до великой реки Оби, но ходили воевать и в «Египецкие» страны. Наконец, о подвигах славян узнал даже самодержец всей земли Александр Македонский . Он решил, что воевать со славянами ему слишком далеко, да и небезопасно, и даровал им письмо «царскою рукой подписанное», в котором даровал «народу словенскому, колену русскому» в вечное владение земли «от моря Варяжского до моря Хвалынского».

Есть в повести и рассказ о призвании варягов. Это было сделано по повелению князя новгородского Гостомысла, который, умирая, сказал старейшинам, чтобы они отправили послов в Прусскую землю и молили себе там князя из рода кесаря Августа. Таковым князем и стал Рюрик, который прибыл в землю славян с братьями Трувором и Синеусом. Завершается «Сказание» княжением Владимира и принятием христианства.

Критика

Несмотря на огромную популярность «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске» его начали подвергать критическому осмыслению еще в XVII веке. Хорватский богослов и публицист Юрий Крижанич был возмущен тем, что автор «Сказания» выводит славян от скифов, кроме того, он едко высмеивал письмо Александра и совершенно не верил в происхождение Рюрика от римского кесаря. Один из первых русских историков П. Н. Крекшин делал попытки ввести «Сказание» в научный оборот, но эти попытки были категорически отвергнуты автором «Истории Российской» В. Н. Татищевым. Татищев прямо называет автора «Сказания» «вралем». Несколько снисходительнее к этому труду был Ломоносов, который, признавая полную неправдоподобность историй о братьях Словене и Русе, все же считает, что «описанные дела славян правде не противные». Сомневаясь в латинском происхождении Рюрика, Ломоносов, тем не менее, считал вполне вероятным призвание варягов из Пруссии.

Собственно, именно по пути, предложенному Ломоносовым идут сегодняшние исследователи «Сказания о Словене и Русе»: оставляя в стороне откровенно вымышленные мотивы, они ищут фольклорные истоки этого текста, который, при правильном подходе к изучению может стать источником по древнейшему, языческому пласту славянских представлений об истории и мироздании. Именно так и подходил к «Сказанию» академик А. Б. Рыбаков. Впрочем, «Сказание о Словене и Русе» в наши дни для ряда последователей «фолк-хистори» (неакадемической истории), таких, как А. И. Асов, В. Н. Демин, является совершенно достоверным источником по древнейшей истории славян.