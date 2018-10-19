Самые нелепые налоги в истории мира

Все мы знаем, что главный способ, благодаря которому функционирует экономика страны, — налоги. Рост НДС, поднятие пенсионного возраста — все это делается для того, чтобы казна пополнялась, а финансовое положение хоть немного стабилизировалось. И не так уж важно, насколько сильно это нравится или не нравится самим налогоплательщикам. Практика налогообложения идёт чуть ли не с самого сотворения мира. Что только не выдумывали главы различных государств, чтобы вытянуть деньги из своих граждан.

Мы собрали самые странные налоги, которые когда-либо были в мировой истории.

1. Налог на туалеты

Этот способ налогообложения появился ещё в 70-х годах нашей эры в Риме. Ввел его тогдашний правитель император Веспасиан. Единственным, кто осмелился высказать претензию по этому поводу, был сын императора Тит, которому идея отца не пришлась по душе, поскольку, во-первых, не очень-то правильно брать деньги с людей за их естественные нужды. А во-вторых, общественные туалеты, как и бани, использовались в Риме ещё и как места для встреч горожан. Тогда-то и родилась известная фраза «Деньги не пахнут». Веспасиан произнёс ее, сунув несколько монет, заработанных на этом налоге, под нос своему сыну. Но это последнего все равно не убедило.

2. Налог на трусость

Так как раньше легально «косили» от армии. Он появился в Англии 12 века. Согласно налогу, каждый военнообязанный житель страны, а также благородные рыцари, изо дня в день совершающие подвиги, должны были отстегивать в казну деньги, если не желали воевать. Да и стоило откупиться не так дорого. Это, наверное, стало причиной того, что почти вся страна послушно пополняла казну, легально сохраняя свои жизни. Из-за этого налог вырос в три раза, а чтобы приток денег не иссякал, брать его стали и в мирное время. Естественной реакций было возмущение народа, переворот и появление Великой хартии вольностей.

3. Налог на уши

Казалось бы, самые дикие законы придумывали в Средние века и древности. Но нет. Странным налогом отличился Тибет в начале 20 века. Мирные и спокойные буддисты ввели сбор денег со своих жителей из-за того, что у тех были уши. А все собранные средства шли — куда бы ты думал? — на поддержку армии. Относилось это не только к людям, но и к домашним животным. Конечно, правительство страны оставляло и вариант неуплаты. Но за него приходилось платить своими ушами. Да, все очень просто: неплательщику отрезали орган слуха, зато денег не брали. Быть может, выражение «надрать уши» пошло именно оттуда? Худшие идеи в мировой истории

4. Налог на воробьев

Часто правительство пытается пополнить запасы своих средств с помощью не только людей, но и животных. Чем в Германии 18 века провинились маленькие городские птички, никто не знает. Государство постановило, что каждый горожанин должен убивать по 12 воробьев, получая по 1 крейцеру за каждую мертвую птицу. А если он этого не делал, то должен был выплатить такую же сумму в казну. Естественно, убийство воробьев никого не прельщало, да и времени на это нужно было потратить немало. Но особо предприимчивые граждане вели подпольную торговлю мертвыми воробушками. Состояний они, конечно, не нажили, но стартап довольно необычный.

5. Налог на тень

Итальянцы тоже не отставали в странных выдумках. Придумав пиццу, пасту, вендетту и другие элементы культуры, этот горячий народ изобрёл налог на тень. Сделали это власти Венеции в 1993 году. По закону владельцы всех заведений (в особенности это коснулось кафе и ресторанов, чья тень от вывесок, навесов или зонтов падает на землю, которая находится в собственности города) должны платить деньги за это в казну. Вот хитрые! Знают же, как народ обобрать. Надеемся, выручка у этих ребят настолько хорошая, а поток туристов столь большой, что этих отчислений государству они просто не замечают.

6. Налог на нос

И опять привет из Тибета. Говорят, что этот налог был введён примерно в одно время вместе с налогом на уши. Но тут, слава богу, носы хотя бы не отрезали. А может, об этом просто умалчивают. Но в чем суть? Конечно, совсем безносым людям платить не приходилось. А вот систему оплаты с носатых сделали довольно интересной: каждому плательщику измеряли нос, и у кого он был больше, тот, соответственно, платил больше, чем курносые жители. Подумай: мало того что людей с длинным носом заставляли комплексовать, так ещё и деньги брали. 4 самых идиотских случая в военной истории

7. Налог на свободу

Вернёмся в Рим. Таким необычным налогом правительство пыталось удержать как можно больше людей несвободными. Дело в том, что этот закон распространялся на рабов. Люди, которые всю свою жизнь вкалывали ради того, чтобы быть свободными (для этого было необходимо заплатить определённую сумму своему хозяину), оказывались должны ещё и государству. Что, естественно, мешало обрести им долгожданную волю. Некоторым, правда, удавалось, но таких почти не было.

8. Налог на глаза

Отличился этим сбором денег Петр Первый. Конечно, это не затмило его известный налог на бороды, а могло бы. Так люди должны были пополнять казну просто за то, что имели глаза. Слепым в кои-то веки повезло. Странность ещё заключалась в том, что сумма налога зависела от цвета. Люди с чёрными глазами платили 3 копейки, с серыми — 24. Чем руководствовались в этом странном выборе — неизвестно.

9. Налог на жизнь

И снова отличились англичане. Спустя четыре века после налога на трусость они придумали этот, наверное самый странный, способ пополнить денежные запасы страны. И отвертеться от этого не мог никто. Платить должны были все, несмотря на свой возраст, пол, положение в обществе. Вот уж точно тот случай, когда живые позавидуют мертвым. Но недолго музыка играла: в стране снова устроили переворот, и налог отменили.

История, как мы знаем, циклична. Так что не особо удивляйся, если когда-нибудь тебе придётся платить за то, что ты дышишь этим воздухом, или за то, что иногда нужно спать. Поэтому отложи пару тысяч на чёрный день. Каким станет мир, если исчезнут все деньги