Чем промышляли банды в СССР во время войны

С момента начала Великой Отечественной войны в СССР происходит резкий рост преступности. Всеобщая неразбериха, наступление вражеских войск, дезертирство и резкое падение уровня жизни стали основными катализаторами ухудшения криминогенной обстановки. Появилось множество преступных банд, промышлявших мошенничеством, грабежом и другими противозаконными деяниями.

В условиях военного времени

С началом войны на фронт отправились лучшие милицейские работники, многие правоохранительные структуры на местах пришлось выстраивать практически заново. Кроме того, появлению новых банд способствовало облегчение доступа к огнестрельному оружию: бежавшие с фронта дезертиры присоединялись к бандитским шайкам, совершая разбои и убийства.

Распространенными преступлениями того времени были подделка и хищение продовольственных карточек, ограбления, воровство, незаконное хранение огнестрельного оружия, убийства. Бандиты регулярно обчищали магазины, сберкассы и квартиры, создавая еще более нервозную обстановку в тылу.

Две столицы

В Москве резкий рост преступности был зафиксирован в октябре-ноябре 1941 года, когда немцы стояли буквально у ворот города. Большинство новых банд являлись небольшими (до 5 человек) группировками, которые вскоре прекращали существование. Их количество не поддается учету.

Банд покрупнее (от 5, 10 и более человек) было меньше, но ущерба от них в целом было больше. Они возникали на Тишинском рынке, в Марьиной роще и других злачных столицы. Преступники совершали кражи, грабили квартиры, занимались разбоем.

Преступность захлестнула и Ленинград. Если до войны в городе совершалось около 150-200 убийств в год, то только в 1942 году было совершено 587 подобных преступлений. «Длительно действующих» банд в северной столице не было, в основном орудовали шайки по 4-5 человек, количество которых определить было крайне трудно.

Легче было с крупными группировками. За время войны их в Ленинграде насчитывалось несколько десятков. Самой известной из них была банда «Зиг-Заг», которая, помимо прочего, промышляла подделкой документов.

Показательно количество оружия, которое изымалось у местных шаек: только на апрель 1942 года было изъято почти 400 револьверов, 27 гранат, более 700 единиц холодного оружия.

РСФСР и союзные республики

В регионах особенно тяжелой была ситуация в Куйбышеве (ныне Самара) — запасной столице СССР во времена ВОВ. Только за 1943-1944 годы, согласно отчетам управления НКВД по области, в городе ликвидировали 16 банд. Всего за годы войны в Куйбышеве действовало около 30 преступных группировок. В целом же по области насчитывалось порядка 50 бандитских шаек.

Одной из самых крупных была банда Василия Аграфенина (Васька-Граф) из 12 человек. Группировка ограбила 20 квартир, за ней числились убийства и изнасилования. В некоторых случаях люди Васьки-Графа действовали под видом сотрудников НКВД.

В Курской области за время немецкой оккупации возникло множество бандитских групп. С момента освобождения этих мест летом 1943 года и до поздней осени было ликвидировано 15 банд, арестовано 56 преступников и 12 их пособников.

Особую специфику имел бандитизм в национальных районах. Так, в Чечено-Ингушетии действовала крупная группировка Хасана Исраилова. Свои преступные действия он подводил под идеологическую основу, заявляя, что борется за «свободу от коммунистов ». В 1942 году созданная им преступная структура около 800 человек, которые состояли в нескольких десятках банд.

Сколько?

Сколько всего банд было в СССР за годы Великой Отечественной войны? Точной статистики на этот счет нет, поскольку банды то создавались, то распадались, и вести в таких условиях учет было крайне проблематично. По мнению некоторых исследователей, в СССР за все четыре года войны могли действовать более тысячи банд, и то это те шайки, членов которых удалось поймать правоохранителям. Вместе с тем было множество преступлений, раскрыть которые так и не удалось.

Как отмечает доктор юридических наук Виктор Лунеев, в 1942 году было совершено на 22% преступлений больше, чем в 1941 году. Примечательно, что число осужденных общими судами по итогам второго года войны составило 837 141 человек, в 1945 — более 823 тысяч. Многие из них были членами преступных группировок, которые удалось раскрыть и уничтожить.