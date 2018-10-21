Какие советы давали оптинские старцы

Русский народ испокон веков прибегал к простому приему, употребляя в речи пословицы и поговорки. Интересно, что подобным методом пользовались и Оптинские старцы в своих «Душеполезных поучениях».

Душу спасти — не лапоть сплести

Старцев навещали люди разных сословий, достатка и ума. По словам современника, речи Оптинского старца Льва одного утешали в скорби, другого пробуждали от оцепенения. Своей живой речью, отобранными и уместно использованными народными образами преподобный мог одушевить безнадежного, излечить отчаявшегося, а искренне ищущего путь духовной жизни — наставить на этот путь.

Бедность — не порок

Пожалуй, в мирском понимании (особенно сегодня) бедность — это скорее плохо, а достаток и богатство — хорошо. Однако в сознании христианском — наоборот. «Бедность — не порок, — писал Оптинский старец Амвросий, — а главное средство к смирению и спасению». И продолжал: «Довольство и изобилие портит людей». От жиру, по пословице, и животные бесятся.

Иному горе от ума, а иному горе без ума

В жизни христианской умным человеком называется, прежде всего, человек духовный, тот, кто имеет «мудрость змиину». По мнению старца Антония, каждому человеку дается свое горе: кому — от ума, а иному — без ума. Но больше всего горя, как считал преподобный, идет от «многомыслия и самомнения», и поэтому вместо многочасовых размышлений и разговоров с собой, лучше воздать искреннюю молитву Господу: «Не остави мене и не отступи от мене».

Бог не попустит, свинья не съест

Трудно не согласится, что характерной чертой русского человека является упование на судьбу, когда речь идет о православной вере — на сверхчеловеческую силу Бога. «Душеполезные поучения» Оптинских старцев пронизаны пословицами и поговорками, отражающими это мироощущение. «Не живи, как хочешь, а живи, как Бог приведет, — писал преподобный старец Амвросий. Или „Я хоть и лежу, да на Бога гляжу“, — это уже слова преподобного старца Антония. А еще в „Поучениях“ встречаются и иные не менее мудрые изречения: „Чему быть, того не миновать“ и „Судьбы Господни неисповедимы“.

Своя воля царя боле

Вряд ли можно говорить, что православие подавляло право человека на свободный выбор. Подтверждает это и подвижническая деятельность преподобных Оптинских старцев. Так, давая советы страждущим, они никогда не требовали непременного их исполнения. Отношение старцев к свободе выбора и к активной жизненной позиции человека демонстрируют и используемые в „Поучениях“ пословицы и поговорки, например, преподобный Амвросий любил повторять: „Боже-то поможи, — да и сам мужик не лежи“, призывая тем самым отказаться духовных чад от пассивности.

Вольному воля, а спасенному рай

Свобода выбора — красной нитью проходит через все „Душевные поучения“. Особенно остро встает вопрос в беседах с сомневающимися в правильности своего решения перед принятием монашеского пострига. „Если не желаешь принять пострижения, то зачем поступала в монастырь?“ — пишет преподобный Амвросий. „Впрочем, — добавляет, вольному воля, а спасенному рай“.

Без Бога ни до порога

Как писал преподобный Антоний: „Молиться не забывай. Помни русскую пословицу: без Бога ни до порога. Постоянно держи Иисусову молитву“. Так, в максимально доступной для простого человека форме — при помощи пословиц и поговорок — Оптинские старцы преподают православную науку смирения с ее осознанным упованием на Божий промысел.