Какие языки мира считают сакральными

Любой язык обладает магическими свойствами. Каждое слово имеет определенное значение и несет в себе определенную энергетику, во всяком случае, в это верят мистически настроенные люди. Тем не менее формулы традиционной магии восходят к древним языкам.

Санскрит

Так называют язык посвященных жрецов (браминов) древней Индии. Предположительно он сформировался в начале II тысячелетия до нашей эры. На санскрите написаны Веды — священные книги древних индусов. Считается, что в них содержится описание всего устройства мироздания. Также предполагается, что от санскрита произошло множество других языков и диалектов индоевропейской группы. В русском языке тоже много заимствований из санскрита.

Древнееврейский язык

Этот язык возник в I тысячелетии до нашей эры. Именно на древнееврейском написаны Пятикнижие — Тора, священная книга иудеев — а также Каббала. Слово «каббала» переводится с иврита как «получение», «принятие», «предание». Это язык эзотерического знания в иудаизме, появившийся в XII веке. Он содержит божественное откровение и связан с осмыслением понятий Творца и Творения, роли и целей Творца, а также человеческой природы и смысла существования. На практике каббала применяется, например, при гаданиях.

Древнегреческий язык

Этот язык, предок современного греческого, был распространен на территории греческой ойкумены с начала II тысячелетия до нашей эры вплоть до IV века нашей эры. В наше время он используется в греческих церквях как язык богослужений. На древнегреческом было написано множество трактатов по магии, в частности, «Изумрудная скрижаль» Гермеса Трисмегиста, Новый Завет и некоторые главы Ветхого Завета. Древние греки приписывали буквам своего алфавита также цифровые значения. Таким образом каждый символ обозначал одновременно букву и число. Именно греки стали родоначальниками нумерологии — науки о магии чисел.

Латынь

Предполагается, что латинский язык сформировался к середине II тысячелетия до нашей эры. Вначале на нем говорило лишь население небольшой области Лаций, расположенной на западе средней части Апеннинского полуострова. Жители Лация называли себя латинами. Впоследствии центром этой области стал Рим, а объединившиеся вокруг него италийские племена стали называть себя римлянами. К концу II века до нашей эры латынь уже господствовала во всем Западном Средиземноморье. В XII—XV веках ее вытеснили романские и германские языки, но она осталась официальным языком католицизма и по сей день используется в научной терминологии. В то же время существует множество магических формул, написанных на латыни, которые использовались, например, алхимиками. Некоторые магические ритуалы, в которых используется латынь, пародируют католическую мессу.

Руны

Руны представляют собой символы, высекаемые обычно на камне, металле, дереве, кости. Они возникли в I веке нашей эры как письменность древних германцев и использовались вплоть до XII-XIII веков на территории современных Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Гренландии. После принятия христианства в североевропейских странах руническое письмо было вытеснено латиницей. Издавна рунические знаки применялись для различных магических ритуалов. Не случайно само слово «руны» происходит от древнегерманского корня run, что означает «тайна». Древние скандинавы приписывали рунам мистическое происхождение от верховного арийского бога Одина. Руны часто наносят на талисманы и амулеты, используют в татуировках. Рунические знаки нередко встречаются в нацистской символике. Так, символом SS являлись две белые руны «s» на черном фоне.

Арабский язык

Первые свидетельства о формировании древнеарабского литературного языка относятся к концу VII — началу VIII века, когда арабы еще вели кочевой образ жизни. Арабская письменность связана, прежде всего, со священной книгой мусульман Кораном. Считается, что в ней зашифрованы все мироустройство и все законы человеческой жизни. Поэтому Коран используется не только в традиционном исламском учении, но и в магии. Существует несколько видов так называемой коранической магии. Это илм ал-хавасс — наука о свойствах чисел и букв; илм ал-филактйрат — искусство изготовления амулетов и талисманов; илм ар-рукйа — наука о применении различных магических формул, заклинаний и заговоров; илм ал-фа д — наука о предсказаниях и знамениях; илм ал-кур а — наука о толковании значений текстов внутри Корана; илм тамима — наука об использовании сур Корана для создания талисманов и оберегов.