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Откуда появилось слово «ОК»
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Откуда появилось слово «ОК» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Если вы скажете "ОК", то окружающие всегда поймут, независимо от того, в какой точке мира вы находитесь. Причем такой ответ может стать утверждением для любого вопроса.
"ОК" появилось в конце 19 века в США. Но история этого выражения не так проста, как может показаться. Существует более 20 версий о том, как появилась эта аббревиатура. Даже написана целая книга, посвященная этому выражению.
Самая распространенная версия гласит, что "ОК" — это аббревиатура "All correct" (все верно). Популярным выражение стало после предвыборной компании в США 1840 года.
Родной город Мартина Ван Бюрена, одного из кандидатов в президенты, назывался Old Kinderhook. Его приверженцы основали клуб "ОК". В это же время противники Мартина придумывали различные обидные расшифровки этой аббревиатуры. Именно так и получилось, что "ОК" закрепилось не только в английском языке, но и по всему миру.
Сейчас "ОК" также широко используется в различном программном обеспечении и компьютерной технике. К примеру, кнопка "ОК" есть практически на каждом устройстве или в любой программе.
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