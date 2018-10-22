НАСА планирует отправить людей на Венеру 

Космическая организация приступила к разработке концепции миссии HAVOC по отправке человека на Венеру.
Высадка астронавтов на поверхность планеты пока не планируется, поскольку атмосфера на Венере токсичная, а температура достигает 460 градусов Цельсия. Однако ученые из НАСА, работающие над проектом High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC), считают, что верхние слои Венеры больше всего похожи на условия жизни на Земле. На высоте 50-60 километров над поверхностью давление сравнимо с нижними слоями атмосферы Земли, а температура составляет 20-30 градусов Цельсия. Кроме того, сама атмосфера на этой высоте достаточно плотная, чтобы защитить астронавтов от космического излучения.
Планируется, что жилые модули расположатся над облаками — в высокотехнологичных дирижаблях, которые будут работать на солнечной энергии. Летательный аппарат будет наполнен смесью кислорода и азота, что позволит ему держаться на нужной высоте.
Сроки миссии пока не объявлены, однако исследователи уверены, что миссия на Венеру возможна даже при современных технологиях.