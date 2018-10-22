НАСА планирует отправить людей на Венеру

Космическая организация приступила к разработке концепции миссии HAVOC по отправке человека на Венеру.

Высадка астронавтов на поверхность планеты пока не планируется, поскольку атмосфера на Венере токсичная, а температура достигает 460 градусов Цельсия. Однако ученые из НАСА , работающие над проектом High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC), считают, что верхние слои Венеры больше всего похожи на условия жизни на Земле. На высоте 50-60 километров над поверхностью давление сравнимо с нижними слоями атмосферы Земли, а температура составляет 20-30 градусов Цельсия. Кроме того, сама атмосфера на этой высоте достаточно плотная, чтобы защитить астронавтов от космического излучения.

Планируется, что жилые модули расположатся над облаками — в высокотехнологичных дирижаблях, которые будут работать на солнечной энергии. Летательный аппарат будет наполнен смесью кислорода и азота, что позволит ему держаться на нужной высоте.

Сроки миссии пока не объявлены, однако исследователи уверены, что миссия на Венеру возможна даже при современных технологиях.