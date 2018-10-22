Почему Степана Разина похоронили мусульмане

Восстание Степана Разина 1670-1671 годов окутано самыми невероятными историями и по сей день. Вплоть до того, что ученые историки указывают две даты начала восстания. Про место и время рождения лидера «крестьянско-казачьей войны» также нет единого мнения, как нет единого определения, что же это было.

Освободительная война или стихийный и крайне жестокий бунт с целью свержения государственной власти и удовлетворения безумных амбиций казачьего атамана?

Непростое время

Нужно сказать, что восстание вспыхнуло в непростые для Русского государства времена, и во многом это объясняет, почему на сторону Разина перешло так много самых разных людей, вплоть до отдельных царских стрелецких полков. Само восстание пришлось на последние годы правления Алексея Михайловича Романова , прозванного Тишайшим. Россия тогда долго оправлялась от смутного времени, при этом еще и постоянно участвуя в конфликтах на западных границах. В 1649 году было принято Соборное уложение, которое увеличивало налоги и окончательно закрепощало крестьян. Единственным выходом для них был побег в области, населенные казачеством. А поскольку «с Дону выдачи нет», крестьяне становились там казаками. Только не обычными, а «голутными», или беднейшим слоем казачества. У них практически не было земли и адекватного имущества, поэтому данная часть казачества, фактически, жила разбоем. Кстати, не без поддержки состоятельных казаков, которые тайно спонсировали подобные экспедиции, имея с разбойничьей добычи свою долю. Это «голутное казачество» и стало ударным кулаком восстания Разина. В годы, непосредственно предшествующие восстанию, как будто и без того было мало проблем, в стране разразилась эпидемия моровой язвы и голод.

Казаки против

Но для самого Разина все началось в 1665 году, когда в ходе конфликта казаков и царского войска, воевода Юрий Алексеевич Долгоруков приказал казнить старшего брата Ивана Разина. Это стало уже личным мотивом для Степана противодействовать царской власти самым жестоким способом. А началом восстания можно считать так называемый «поход за зипунами» 1666-1669 годов, когда Разин со своими «голутными казаками» перекрыл Волгу, на тот момент — важнейшую торговую артерию не только России, но и ряда европейских стран, которые вели свои дела в Персии. Люди Разина грабили всех: и русских купцов, и персов, и европейцев, если те попадались. Отчасти это объясняет пристальное внимание Европы к восстанию Разина, а вторая причина — это действительно небывалый масштаб военных действий и территорий, которые смогли занять разинские казаки. К слову сказать, первая научная работа, диссертация по восстанию Степана Разина, была защищена уже в 1674 году, через три года после окончания восстания, в германском Виттенбергском университете, Иоганном Юстусом Марцием. Что еще раз подтверждает самое пристальное внимание европейцев к этому бунту.

Письма мусульманам

В 1669 разинцы взяли Кагальницкий городок, ставший своеобразной «военной ставкой». Там Разин начал активно собирать людей и объявил поход на Москву. Весной 1670 года военный поход начался. При этом, что удивительно, Разин активно пользовался «информационными технологиями» тогдашнего времени. Он и его сторонники писали «прелестные» (прельстивые) письма по городам и весям, рассказывая в них, что идут устанавливать везде казачью вольницу, отменять крепостное право, «жечь богатых и раздавать бедным». Письма писались в адрес самых разных социальных групп и даже мусульман, которым Разин обещал «всяческое радение». И письма эти часто были весьма результативны. Например, так Разину покорилась Астрахань. И впоследствии так же стрельцы сдали ему Царицын. Этими же письмами мятежный атаман привлёк на свою сторону огромные толпы крестьянской бедноты. Характерно и то, что Разин окружил себя и свое войско самыми невероятными слухами. Так, ходила упорная и абсолютное недостоверная информация, что в окружении атамана находятся патриарх Никон (на тот момент бывший в ссылке) и царевич Алексей Алексеевич, на тот момент уже покойный (умер в январе 1670 года).

Настоящая цель

Эти слухи добавляли Разину политической легитимности. Ну и, отчасти, решали проблему того, что его довольно быстро, и за зверства в том числе, его отлучили от Церкви. Кстати, и официальной провозглашенной целью атамана было вовсе не свержение царя, а уничтожение неверных царских слуг. Впрочем, учитывая манеру действий Разина и его сторонников, истинность этих декларируемых целей вызывает большие сомнения. Скорее, Разин, будь его воля, уничтожил бы и Царя, уж слишком жестоко действовали его сторонники в отношении представителей и власти, и Церкви. Косвенным доказательством этого служит и тот факт, что когда атамана казнили, он поклонился на три стороны, демонстративно игнорируя сторону Кремля и монарха.

Почему Разин побеждал

Но, тем не менее, бунт Разина был самым масштабным восстанием в России со времен Смутного времени. И на первых этапах казаки одерживали победы над царскими войсками. Логичен вопрос: почему? Дело в том, что по уровню подготовки царская рать того времени не слишком превосходила вольное казачество, а вот численный перевес очень скоро появился именно на стороне разинских казаков и бедных крестьян. Мобилизация же служилых людей, которые и составляли армию государя, было делом медленным и неспешным. Тогда как Разин уже успел собрать некое подобие армии к 1671 году. И, однако же, в итоге восстание Разина было сломлено, хотя для этого и понадобилось еще полгода после его казни в июне 1671 года. Разина же, отлученного от Церкви, долгое время не хоронили. Останки его разрубленного тела примерно до 1676 года оставались «вздетыми на высоких деревьях» на Болотной площади. А после «загадочно исчезли». По одной из версий, Разина тайно похоронили представители мусульманской общины Москвы неподалеку от своего кладбища. Впрочем, это не означает, что мусульмане считали атамана единоверцем, скорее, они помнили, что в войсках восставших было множество мусульман, а сам атаман обещал мусульманам «особое радение».