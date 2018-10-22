Откуда появилось выражение «наставить рога»

Когда женщина изменяет своему спутнику жизни, про нее говорят, что она наставила мужу рога. Выражение настолько распространенное, что существует сразу несколько версий его происхождения.

Согласно первой, император Византии Андроник Комнин разрешал мужьям своих любовниц охотиться в императорских заповедниках. Так сказать, качестве компенсации за потерянную честь супруги. Счастливцев в знак привилегии жаловали оленьими рогами. Так что все придворные были в курсе семейной тайны.

Вторая версия гласит, что выражение напоминает об обычае древних германцев уходить на войну в рогатых шлемах. Их жены, снаряжая их в путь и отправляя на войну, таким образом становились временно свободными. А вернувшихся из похода мужчин иногда ожидало неожиданное пополнение в семействе.

Есть еще один вариант, также косвенно связанный с немцами. В Священной Римской империи солдатам и офицерам было запрещено брать с собой женщин в военные походы. Нарушители были обязаны надеть оленьи рога, тем самым признаваясь в своей слабости.

Ну и наконец, существует еще и мифологическое объяснение. Якобы выражение может быть связано с судьбой несчастного охотника Актеона. Он подсмотрел за купанием богини-девственницы Артемиды, за что последняя превратила его в оленя, которого разорвали собственные псы.