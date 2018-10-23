Зачем некоторые ортодоксальные иудейки бреются наголо

Многие религии мира особо требовательны к соблюдению человеком скромности в одежде и поведении. Так у мусульман ношение хиджаба не является попыткой как-то выделиться на фоне неверующих. Это всего лишь потребность в скромности человека истинно религиозного, ставящего на первое место в своей жизни веру, а не какую-то внешнюю атрибутику. В зависимости от религиозных догм это требование скромности может принимать более или менее суровые формы. В иудаизме существует особый закон, регламентирующий нормы поведения женщины-иудейки. Он называется цниут (или цниют). Согласно этому закону женщина обязана не просто носить головной убор, а полностью скрывать свои волосы под платком (тихлей).

Почему некоторые иудейки голову бреют

Самые радикальные ответвления в иудаизме очень требовательны к внешнему виду женщин. Даже собственная супруга или дочь не должна отвлекать своим неподобающим видом иудея, когда он читает Тору или произносит молитву. Это значит, что она обязана скрывать тело и волосы не только на улице, но и непосредственно в своем доме.

В иудаизме женские волосы считаются соблазном, отвлекающим помыслы мужчины от бога и направляющие их в греховное русло. Распущенные волосы нарушают все законы цниута. Даже выбившаяся из-под платка прядь или один-единственный волосок считается нескромными и провоцирующими. Чтобы не ввергать своих мужей в грех, некоторые истинные иудейки бреют голову наголо. Это принято у жен хасидов «Толдот Аарон» и некоторых других ортодоксальных групп.

Супруги хасидов не только бреют наголо черепа, но еще и покрывают их сверху платком. У этой части еврейского населения особо суровые законы. Хасиды называют себя «благочестивыми» (само слово переводится как «благочестивый»), строго соблюдают принятые несколько тысяч лет назад законы и не собираются идти ни на какие уступки в угоду современной моде.

Другие правила поведения жены хасида

Помимо необходимости обривать наголо и покрывать платком головы женщинам из этой группы иудеев приходится полностью скрывать свое тело. Им нельзя носить платья, открывающие икры, даже если на ногах надеты толстые чулки. Демонстрация своих коленей — верх разврата для иудейки. За такое поведение женщина может понести самое суровое наказание, быть оплеванной и избитой.

Хасиды крайне нетерпимо относятся к вольностям в одежде. Даже неподобающим образом одетая 8-летняя девочка может быть подвергнута публичному порицанию, а ее мать, которая не следит за благочестием дочери, и подавно. У некоторых ортодоксальных иудейских групп даже принято ношение никаба. Это длинные черные шали, в которые женщина закутывается полностью, включая кисти рук, лицо и глаза. Такая суровость в соблюдении скромности не принята даже у мусульман.