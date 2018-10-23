Авиакатастрофа, о которой молчали 30 лет

Об этой авиакатастрофе, которая произошла в мае 1972 года, молчали три десятка лет. Тогда средь бела дня на ведомственный детский сад в курортном Светлогорске рухнул военный самолет. Трагедия, которую сразу же засекретили, в одночасье унесла жизни 35 человек. А место, на котором стоял злополучный детский сад, за одну ночь сровняли с землей и разбили там клумбу.

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16 мая 1972 года казалось рядовым днем в сонном курортном Светлогорске, разве что в тот день над Балтийским взморьем было более туманно, чем обычно. Воспитанники ведомственного детского сада санатория «Светлогорск» вернулись с утренней прогулки и готовились обедать.

Здание садика представляло собой уютный двухэтажный особняк, в котором было всего 25 детей. Многие жители города в те годы хотели устроить сюда своего ребенка, но это было непросто: это детское учреждение считалось «блатным». Служебное положение родителей вполне оправдывало статус садика: начальник милиции, начальник ГАИ , первый секретарь горкома комсомола, сотрудник Светлогорского суда, главврач…

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Фото погибшей группы детсада. Справа — воспитательница Валентина Шабашова-Метелица (погибла), слева — заведующая Галина Клюхина (в день катастрофы ее не было на работе)

Около полудня военно-транспортный самолет Ан-24Т вылетел из калининградского аэропорта Храброво, чтобы проверить и настроить радиотехническую аппаратуру. В те годы участились случаи незаконного проникновения на территорию СССР частных самолетов из капстран. Были такие инциденты и в Калининградской области, поэтому местное командование решило провести проверку береговой системы слежения.

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Самолет Ан-24Т в полете

Примерно в 12:30 Ан-24Т попал в густой туман над Светлогорском. Он шел на недопустимо малой высоте, и на обрывистом берегу в курортной зоне его крыло зацепило верхушку одной из сосен и разлетелось вдребезги. После удара массивный самолет весом в 21 тонну пролетел еще около 200 метров и рухнул на здание светлогорского детского сада, полностью разрушив второй этаж.

Первыми пострадавшими в трагедии стали две старшеклассницы Таня Ежова и Наташа Цыганкова, которые гуляли рядом с детским садом: еще до столкновения со зданием самолет обдал их парами авиационного топлива. Девушки мгновенно загорелись, но все же им удалось выжить.

Из рухнувшей машины полилось топливо, керосин загорелся, детский сад охватило пламя, а алюминий обшивки самолета пылал как бумага. Из тех, кто находился в здании, выжили только два человека. Катастрофа унесла 35 жизней: погибли 6 членов экипажа самолета, 2 пассажира, 24 ребенка и 3 сотрудника детского сада.

На 24 часа в курортном Светлогорске было введено чрезвычайное положение. Жителям запретили выходить из дома, отключили электричество и телефоны. Когда за несколько часов завершили работы по расчистке завалов и поиску тел погибших, место, где раньше стоял детский сад, сровняли с землей, и соорудили вместо него маленький сквер.

Погибших детей и воспитателей похоронили в братской могиле на кладбище, недалеко от железнодорожной станции Светлогорск-1. Чтобы свести к нулю огласку, в день похорон отменили электрички и ограничили движение по дорогам, соединяющим Калининград со Светлогорском. Но несмотря на это, в тот день на кладбище собралось около 10 тысяч человек.

На похоронах сотрудники КГБ запретили фотографировать и засвечивали пленки у тех, кто это делал. Но несколько снимков близким погибших сделать все же удалось.

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Фото из личного архива

Уголовное дело по факту катастрофы не возбуждалось. Дело расследовалось под грифом «совершенно секретно», и его материалы так никогда и не были опубликованы. Ходило множество слухов о причинах произошедшего: жители Светлогорска винили во всем пилотов, утверждали, что экспертиза обнаружила в их крови алкоголь и даже что летчики заметили нудисток на пляже и снизились, чтобы лучше их рассмотреть.

Наиболее правдоподобным кажется предположение, что крушение произошло из-за неисправности высотомера. Накануне полета на Ан-24 установили высотомер с Ил-14, но никто не протестировал, как прибор будет работать на другом самолете. Лишь после катастрофы провели испытания, которые показали, что высотомер давал погрешность до 60–70 метров.

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Сейчас на месте крушения стоит возведенная в 1994 году часовенка с табличкой: «Храм-памятник в честь иконы Богоматери „Всех скорбящих Радость“ построен на месте трагической гибели детского сада 16 мая 1972 года».