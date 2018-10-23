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Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют впервые
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Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют впервые 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Директор литературного наследия Хемингуэя Майкл Катакис рассказал, что летом следующего года будут опубликованы ранее неизданные рассказы писателя Эрнеста Хемингуэя.
По словам Майкла Катакиса они были написаны в середине 50-х годов. Один рассказ называется "The Monument" ("Монумент"), а второй "Indian Country and the White Army" ("Страна индейцев и белая армия"). Труды автора будут включены в новое издание вместе с романом "По ком звонит колокол" и рассказом "Комната с видом на сад". Оба произведения были впервые опубликованы в этом году в журнале The Strand Magazine.
Эрнест Хемингуэй родился в 1899 году. Он был американским писателем, журналистом и лауреатом Нобелевской премии по литературе, присужденной ему в 1954 году, после написания повести "Старик и море". Он получил широкое признание благодаря своим рассказам и романам. Писатель участвовал в Первой Мировой Войне. Дебютная книга Хемингуэя вышла в 1923 году и называлась "Три рассказа и десять стихотворений". К сожалению, Хемингуэй покончил жизнь самоубийством из-за затяжной депрессии в 1961 году.
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