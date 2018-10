Неизданные рассказы Хемингуэя опубликуют впервые

Директор литературного наследия Хемингуэя Майкл Катакис рассказал, что летом следующего года будут опубликованы ранее неизданные рассказы писателя Эрнеста Хемингуэя.

По словам Майкла Катакиса они были написаны в середине 50-х годов. Один рассказ называется "The Monument" ("Монумент"), а второй "Indian Country and the White Army" ("Страна индейцев и белая армия"). Труды автора будут включены в новое издание вместе с романом "По ком звонит колокол" и рассказом "Комната с видом на сад". Оба произведения были впервые опубликованы в этом году в журнале The Strand Magazine.

Эрнест Хемингуэй родился в 1899 году. Он был американским писателем, журналистом и лауреатом Нобелевской премии по литературе, присужденной ему в 1954 году, после написания повести "Старик и море". Он получил широкое признание благодаря своим рассказам и романам. Писатель участвовал в Первой Мировой Войне. Дебютная книга Хемингуэя вышла в 1923 году и называлась "Три рассказа и десять стихотворений". К сожалению, Хемингуэй покончил жизнь самоубийством из-за затяжной депрессии в 1961 году.