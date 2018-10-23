Исполины, жившие на нашей планете

Если вы думаете, что самыми крупными обитателями нашей планеты были динозавры, то глубоко заблуждаетесь. Найденные археологами останки говорят о том, что на Земле жили настоящие гиганты, которые вовсе не были динозаврами.

1. Парацератерий. Эти животные немного походили на современных носорогов, но рост около 24 метров. Весили парацератерии больше 30 тонн. Они жили в Центральной и Средней Азии, но когда там начала резко сокращаться растительность из-за изменений климата, число исполинов стало стремительно уменьшатся, а потом они совсем исчезли.

2. Нотозавр. Его внешность была чем-то средним между огромным аллигатором и лохнесским чудовищем. Нотозавр был похож на водного динозавра, в длину достигал 17 метров, а весил около 9 тонн.

3. Кронозавр. Это водный житель тоже вырастал до 17 метров, но вес его достигал 25 тонн. Кронозавры обладали довольно агрессивными повадками, жили на глубине и охотились на крупных рыб и осьминогов.

4. Мегалодон. Эта доисторическая акула была настоящим монстром, её длина достигала 20 метров, а вес — 50 тонн. Одни только зубы мегалодона имеют длину 12-15 сантиметров.

5. Синий кит. Длина тела синего кита — от 17 до 30 метров, а некоторые учёные полагают, что предки синиих китов могли достигать длины и 40 метров. Новорождённый китёнок имеет длину 6-7 метров, и ежедневно в поисках планктона он пропускает через себя тонны воды.