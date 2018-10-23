8 самых популярных теорий заговора

Самые популярные теории заговора, о которых вы точно не знали:

1. Теракт на башнях-близнецах 11 сентября 2001 года организовали сами американцы

Ужасная трагедия, во время которой террористы на захваченных самолетах протаранили и взорвали два самых высоких здания Всемирного Торгового Центра , спланирована и выполнена по приказу президента Буша. Согласно теории заговора, тем самым Буш хотел найти оправдание вводу войск в Ирак, милитаризацию США, а также столкновения в Афганистане. Причастными к теракту считают бывших военных министров и людей с окружения Буша.

2. Убийство Джона Кеннеди

Поздней осенью 1963 года был убит 35-й президент США Джон Кеннеди. В результате оперативной работы полиции удалось выяснить, что убийцей президента был Ли Харви Освальд . Сделал он это по собственному желанию. Но есть мнение о том, что смерть Кеннеди была тщательно спланирована и выгодна для военных и высших чинов США.

3. Люди сами все делают для образования эффекта глобального потепления

Согласно исследованиям ученых, глобальное потепление не зависит от деятельности человека на Земле. Но существуют теории, что ученые сами создают климатическое оружие, ради получения инвестиций на исследования данного явления и его распространения. По другим данным, глобальное потепление — это теория антиглобалистов.

4. Автокатастрофа, в которой погибла принцесса Диана, подстроена

Согласно мнению, катастрофа была подстроена из-за планов наследницы английского престола выйти замуж за мусульманина, что она ждала ребенка и была готова принять веру будущего мужа.

5. Американцы никогда не высаживались на поверхность Луны

Приверженцы теории считают, что все фотографии были сделаны на военной базе США в пустыне и американские астронавты вообще не летали к спутнику Земли.

6. Нападение на Перл Харбор спланировано и Рузвельт знал об этом

Большинство американцев выступали против участия Америки в войне и Рузвельт заранее был оповещен о нападении. Он ничего не предпринял и не минимизировал потери. Его целью было оправдание нападения на Гитлера.

7. Вирус ВИЧ был создан в лаборатории преднамеренно

Согласно теории о чуме двадцатого века, ВИЧ создали в лабораториях ЦРУ . Главная цель создания вируса — контролировать прирост населения и спровоцировать геноцид. Другая теория построена на версии о том, что вирус создан как биологическое оружие и был распространен по всему миру случайно, или для уничтожения африканского населения.

8. Болезни распространяются из-за производителей лекарств

Согласно данной теории, производителям лекарственных препаратов выгодно самим распространять болезни и преднамеренно не выпускать действенные медикаменты.