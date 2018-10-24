Как в старину использовали ртуть

Этот металл издревле использовался как лекарственное средство или даже эликсир жизни, способствующий долголетию. Многие историки считают, что именно употребление ртути в конце концов свело в могилу ряд представителей монарших фамилий как в России, так и за рубежом.

«Расеяна» и серебряная вода

Одним из первых письменные свидетельства, где упоминались лекарственные свойства ртути, оставил итальянский купец и путешественник Марко Поло , посетивший Индию в XIII веке. Итальянец отмечал, что древнеиндийская медицина, испытывающая на себе большое влияние алхимии, широко использовала ртутную мазь, частью аюрведической методики омоложения была «расеяна», что в переводе означает «путь ртути». По словам Марко Поло, индийцы брали себе за правило ежедневно употреблять небольшое количество ртути и серы в качестве профилактики.

Как писал автор книги «Рассказы о металлах» писатель, инженер-металлург Сергей Венецкий, о лечебных свойствах ртути упоминали Парацельс, Аристотель, Плиний старший. Гидраргирумом (серебряная вода) ртуть называли латиняне. Медики прошлого считали, что серебряная вода, в частности, должна помогать при желудочных заболеваниях, к примеру при завороте кишок.

В каких культурах использовали ртуть

Как пишет американское издание «Обзор альтернативной медицины», история применения ртути как лекарственного средства исчисляется многими столетиями, как снадобье она долгое время играла ключевые роли в древней медицине и магическо-религиозных ритуалах, духовных практиках многих африканских, азиатских и латиноамериканских культур. Считается, что первыми этот загадочный для древних металл начали применять китайцы. Ртуть учёные обнаружили и в египетских гробницах.

Известно, что китайский император Цинь Шихуанди, которому придворный лекарь прописал «эликсир бессмертия» на основе ртути, а также порошкообразного нефрита, умер от употребления этой гремучей смеси.

Средство для целенаправленного отравления

Писатель Мария Загурская в главе «Тайна смерти Ивана Грозного» своей книги «50 загадок Средневековья» со ссылкой на современные исследования останков русского царя доказывает, что Иван IV как раз пал жертвой употребления ртути, то есть его, как и многих других российских царедворцев, отравили. С течением времени следы воздействия большинства ядов установить всё труднее, но ртуть как металл возможно обнаружить в останках даже спустя столетия, как это и произошло в случае с Иваном IV и его семьёй.

Результаты исследований, проводившихся в 90-х годах прошлого века, показали, что в организме Ивана Грозного при жизни присутствовала смертельная концентрация ртути, многократное превышение нормы этого микроэлемента обнаружено и в останках царевича Ивана, который, согласно одной из версий, был убит своим отцом. Более того, учёные доказали, что по крайней мере в останках пяти представителей династии первого царя всея Руси обнаружены запредельные дозы ртути и мышьяка, свидетельствующие об умышленном отравлении.

Многие исследователи, в частности профессор судебной медицины Александр Маслов , склоняются к мнению, что царская династия в своё время лечилась ртутной мазью, а сам Иван IV использовал её в качестве средства от сифилиса. Однако знаменитый советский антрополог и скульптор, создатель методики восстановления внешнего облика человека по скелетным останкам Михаил Герасимов, воссоздавая портрет Ивана Грозного, подтвердил, что ни скелетные останки, ни череп царя (они сохранились лучше всех остальных, принадлежащих представителям царской династии) не имели характерных повреждений, свойственных для больных третичным сифилисом.

На основе аналогичных методик также были проведены исследования останков шведского короля Эриха XIV, и их результаты также свидетельствуют об отравлении монарха.