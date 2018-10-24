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В Темзу случайно заплыл кит-белуха
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В Темзу случайно заплыл кит-белуха 

Рамблер 56 минут назад
В конце сентября кита-белуху заметили в Темзе, в районе города Грейвзенд. Горожане принялись наблюдать за животным издалека и даже дали ему прозвище Бенни.
Прошел уже месяц, но кит все еще в Темзе, хотя условия в реке не подходят для проживания белухи: здесь нет достаточного количества нужной пищи, кроме того, Бенни, вероятнее всего, питается пластиковыми пакетами, принимая их за медуз.
Тем не менее, специалисты обратились к жителям Грейвзенда с просьбой не пытаться помочь киту, чтобы тот попробовал выбраться в привычную для него среду обитания самостоятельно. Причина, по которой специалисты не помогают Бенни добраться до арктического бассейна, заключается в том, что в 2006 году другой заплывший в Темзу кит, пятиметровый бутылконос, погиб во время спасательной операции.
Городским властям пришлось даже отменить фейерверк, который был запланирован на второе ноября, чтобы не тревожить кита. В этот день горожане собираются в честь старинного национального праздника — Ночи костров, или Ночи Гая Фокса. Фейерверк считается своеобразной традицией, однако сейчас "здоровье и безопасность Бенни являются приоритетом".
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