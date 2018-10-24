Русские пастухи: самые шокирующие факты

Русские крестьяне всегда выделяли пастухов в отдельную сельскохозяйственную касту, представители которой знали толк не только в том, где пасти животных, но и как сберечь их от болезней, зверей и злых духов. Имея в прародителях языческого бога Велеса, хранители стада выступали в роли посредников между реальным и потусторонним миром, наделённых природной мудростью, позволявшей им понимать язык животных и растений.

Колдовская сила

Каждый пастух, прежде чем приступить к работе совершал ряд ритуально-магических действий, которые должны были способствовать благополучию стада. С Егорьева дня до Покрова погонщики заключали оригинальный договор с Лешим, который должен был покровительствовать плодотворному труду без потерь. Согласно традиции в первый год службы пастух дарил лесному духу четыре куриных яичка от черных птиц, во второй — новые суконные портянки, а в третий — лучшую корову из стада, которую в знак принятия жертвы съедали дикие звери. Ежедневно задабривая Лешего хлебушком с яйцами, пастырь брал с собой на выпас заговорённые моток бересты, мучной шарик или комочек воска с шерстью животных. Случалось, что пастух, заключив соглашение с нечистой силой, мог всего лишь отогнать стадо на пастбище и вернуться в деревню, доверив опеку над ним лесному духу.

Чужеродец

Следуя старинной традиции пастуха лишь в крайнем случае выбирали из своих, обычно эту работу предлагали выходцам из соседних селений или вообще далёких краёв. Считалось, что чужеродец лучше позаботиться о сохранности скота, а если он к тому же был сиротой, пожилым или неженатым, то и вовсе цены ему не было. Жители Новгородской губернии старались «выписать» себе пастуха из Витебской или Псковской земли, ярославские пастыри высоко ценились в Каргополье, где всегда находилась работа и для мужчин из Вологодчины и Архангельской губернии. Чтобы иноземец не испытывал тягот в быту, сельчане по очереди обеспечивали его кровом и едой, причём те, чьих коров в стаде было больше, чаще принимали у себя почётного гостя.

Пастушьи запреты

Приняв под свою ответственность стадо, пастух, должен был в целости и сохранности возвратить животных хозяевам. Для этого он придерживался выработанных на протяжении веков правил, неисполнение которых могло навлечь беду на его подопечных. Исследователь русского фольклора Андрей Мороз , в труде «Традиция пастушеских „отпусков“ в Каргопольском районе Архангельской области» перечисляет целый ряд запретов, которые обязан был соблюдать каждый пастух в период сезонной работы. В первую очередь смотритель стада не должен был наносить никакого вреда природе.

Бережное и уважительное отношение к ней подразумевало табу на разорение птичьих гнёзд и убийство лесных животных, разрушение муравейников и вылов и употребление в пищу рыбы (особенно щуки), отмахивание от мух и комаров, сбор грибов и ягод, копание земли и залом веток. Вторая группа запретов касалась внешнего вида пастуха, который весь срок службы должен был провести в том самом обличье, в коем его в дебютный день лицезрело стадо. Иными словами ему нельзя было менять свою одежду на чужую, поскольку чуткие животные распознавали своего погонщика по запаху, а посторонний аромат мог сбить их с толку, и они в поисках настоящего «хозяина» могли отбиться от стада.

Также пастухам не следовало стричься и брить бороду, хотя у карелов на сей счёт было собственное мнение. Так если местный погонщик нанялся на пастьбу стриженым, то на протяжении службы ему необходимо было подстригаться, чтобы представать пред своими подопечными в привычном виде, а если был длинноволос, то весь сезон отращивал «косы».

Третью категорию составляли запреты — действия, по которым пастуху нельзя было здороваться с людьми за руку, брать что-либо из рук в руки, обманывать, материться, драться, перелезать через забор, пить алкоголь, иметь интимные отношения, есть из чужой посуды, смотреть на кровь, посещать похороны и даже гнать стадо по деревне, если в ней находился покойник.

Инвентарь пастуха

Все атрибуты пастушьего инвентаря, помогавшие ему в нелегком труде, обязательно заговаривались, поэтому никто кроме хозяина не имел права носить и прикасаться к ним. Обычно все профессиональные принадлежности пастыря служили ему всего один сезон, по окончании которого они сжигались в ритуальном костре. Пастуший посох, на который наносились пометки об общем количестве животных в стаде и числе голов принятых с конкретного двора, наделялся магическими свойствами.

Жители Ярославской земли верили, что пастуху достаточно воткнуть посох в землю и произнести особые слова, чтобы ни одна корова не ускользнула из-под его опеки. Пастухи всегда с трепетом относились к своему посоху, поскольку в случае поломки, они не имели права заменить его другим образцом. Пастуший кнут, в который вплетался пучок льна с каждого подворья, делегировавшего в стадо скотину, помогал пастырю быстро организовывать подопечных.

Обязательным атрибутом погонщика был заговорённый пастуший пояс или ремень, расслабляя который он позволял животным рассредоточиваться по пастбищу, а затягивая, в один момент собирал их дружную компанию. Кроме того, считалось, что этот предмет обмундирования защищал стадо от медведя, который приблизившись к нему, видел не пасущихся коров, а камни. Особую важность для пастуха представлял рожок или труба, который он всегда носил при себе не разрешая дотрагиваться до него посторонним.

Михаил Круковский в статье, опубликованной на страницах издания «Олонецкие губернские ведомости» писал, что пастырь никогда не менял свою трубу, потому что у нового музыкального инструмента может быть другой голос, и тогда «скотина не будет слушаться, разбежится, и не соберёшь».