Почему советской молодежью руководили враги народа

29 октября исполняется 100 лет комсомолу. «Лента.ру» вспоминает некоторые малоизвестные страницы истории самой массовой в мире молодежной организации. В этом материале мы расскажем о том, как возник комсомол, кто были его первые руководители, за что их судили и расстреляли.

Мировая революция — это вам не танцы под гармошку

С октября 1917-го прошел всего год. Мировую войну сменила война Гражданская. На огромных просторах уже бывшей Российской империя царил хаос, анархия и разруха. Тем не менее большевикам во главе с В. И Лениным удалось не только удержаться у власти, но и серьезно укрепить свои позиции.

Доступная социальная риторика коммунистов , ясные и смелые лозунги, а также обещания построить новый справедливый мир сделали свое дело. Молодежь поддержала революцию с воодушевлением — молодежи свойственно поддерживать любые революции. Тем более когда за это ей обещают не кулек с леденцами и танцы под гармошку, а мировую революцию со всеобщим счастьем на всей земле.

Молодым свойственно объединяться по интересам, и марксистские кружки стали образовываться повсеместно, налаживая связи друг с другом. Существуют две версии того, кому изначально принадлежала идея объединения разрозненных молодежных групп, кружков и союзов в единую организацию. По официальной версии, вошедшей в канонизированную историю комсомола, идею создания Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) предложил сам Ленин. Но более вероятна версия, по которой РКСМ был вначале оформлен как организация, а уже затем представлен Ленину и его окружению. Согласно протоколам первого съезда решение послать Ленину депутацию было принято уже в процессе его работы.

Организаторами учредительного съезда РКСМ стали Лазарь Шацкин, Ефим Цетлин и Оскар Рывкин. Им удалось собрать в Москве 176 делегатов, представлявших более 22 тысяч членов молодежных организаций. Делегаты прибыли не только из российских губерний, находящихся под контролем большевиков, но и из оккупированных немцами Украины и Польши, уже отделившейся Финляндии, самопровозглашенных республик Прибалтики и даже из захваченного японцами Владивостока. Идеологическая база первых комсомольцев была весьма разнообразной: от беспартийных и сочувствующих до эсеров и анархистов. Большинство, однако, считали себя в душе коммунистами или уже состояли в РКП (б).

Все они были очень молоды — Щацкину едва исполнилось 17 лет, Цетлину и Рывкину не было и двадцати — романтичны, пассионарны, наглы и бесстрашны. Пролетарскую революцию они готовы были нести народам от всей души, и если понадобится, на штыках. Первым секретарем ЦК РКСМ был избран Цетлин. А Шацкин уже в следующем году подготовил первый конгресс Коммунистического интернационала молодежи (КИМ) и стал его руководителем.

К 1922 году КИМ объединил международные молодежные коммунистические организации из 56 стран, слово прочно вошло в обиход. Кимами называли детей, а в Тульской области еще и теперь есть город Кимовск и Кимовский район. Организация молодых коммунистов была распущена в 1943 году вместе с Коминтерном по требованию союзников СССР во Второй мировой войне. Таковым было одно из условий открытия ими второго фронта.

Своего основателя КИМ пережил на шесть лет. Лазаря Абрамовича Шацкина расстреляли как врага народа в 1937-м. Та же печальная участь не миновала и пятерых других первых секретарей ЦК комсомола. Из семи руководителей комсомола, возглавлявших организацию с 1918 по 1938 год, не был расстрелян только Александр Мильченков, но и он отсидел больше 15 лет в норильских и магаданских лагерях.

Те, кто застал комсомол еще живым и относительно дееспособным, помнят, что это был «верный и боевой резерв партии», а следующим карьерным шагом убежденного комсомольца было вступление в КПСС

Исправиться или умереть!

Первым комсомольцам взаимоотношения с партией виделись несколько иначе. РКСМ создавался как самостоятельная организация, а его члены считали, что «каждый комсомолец должен на своем личном опыте серьезно проработать все вопросы генеральной линии партии. Только такая убежденность, приобретенная на собственном опыте, путем самостоятельного продумывания всех основных вопросов, может иметь вес и ударную силу в практической деятельности. Без этого условия практическая деятельность превращается в службу».

«Комсомол самостоятелен, и партия не должна им командовать» — в 1918 году за подобное вольнодумство еще не расстреливали. Ленин не только приветствовал инициативу молодежи, но и помог с деньгами. Ефиму Цетлину был выписан мандат, в котором Ильич настоятельно рекомендовал партийным товарищам «поддержать союз молодежи». Яков Свердлов выдал 30 тысяч рублей. Деньги по тем временам большие.

Но любые вложения нужно отрабатывать, и перед комсомолом была поставлена задача эксклюзивного распространения идей коммунизма и вовлечения рабочей молодежи в активное строительство Советской России. Прочие молодежные организации должны были влиться в комсомол на его условиях или исчезнуть.

Последнее условие было выполнено быстро и успешно. Были закрыты, запрещены или поставлены под контроль РКСМ не только все молодежные, но и детские организации. В 1924 году в СССР было запрещено весьма популярное скаутское движение. Опустевшую нишу заняла пионерия страны Советов.

Текст резолюции о создании пионерской организации представил в мае 1922 года 21-летний Оскар Тарханов — секретарь ЦК комсомола и близкий друг Шацкина. Он же стал первым председателем Центрального бюро юных пионеров. Активное участие в создании пионерской организации принял и первый секретарь ЦК комсомола Николай Чаплин.

Начинала советская пионерия с романтики походов, палаток и посиделок у костра (Тарханов был в детстве скаутом), но довольно скоро перешла к жесткой классовой идеологии и поиску врагов советской власти. Пионерам внушали, что перед советским государством они должны отвечать не только за себя, но и за своих родителей, которые могут ненароком оказаться шпионами и вредителями. Надежда Крупская вспоминала, как во время встречи юная пионерка, отца которой критиковали на работе, была в отчаянии: «Как же я буду с ним жить, если он не исправится?»

Исправляться в скором будущем предстояло миллионам взрослых и членам их семей. Получилось не у всех. У товарищей Тарханова и Чаплина не получилось — их расстреляли в 1938 году как врагов народа и вражеских шпионов.

Почетный комсомолец товарищ Троцкий

Ленинский комсомол выковывался в огне Гражданской войны — с этой красивой фразой трудно спорить. Когда все воюют против всех, остаться в стороне невозможно. Да и не безопасно, ведь кто не с нами, тот против нас. В боях выковывался не только комсомол, но и сами комсомольцы. Вчерашние дети учились убивать врагов революции раньше, чем читать и писать. Победившие преуспели в этом лучше проигравших. Но война закончилась, и вместе с ней постепенно улетучивалась революционная романтика. Партия большевиков стремительно превращалась в бюрократическую машину, которая все больше подчиняла себе комсомол.

На V съезде РКСМ в октябре 1922 года в уставе появилось положение, по которому не только руководители ЦК, но и секретари губернских и уездных комитетов комсомола должны были иметь партийный стаж. Ответственных работников комсомола было решено оставлять на руководящих должностях и после их выхода из комсомольского возраста. Секретарей стали назначать, а не избирать. Романтическая вольница революции заканчивалась. Подчинить народ государству, поставить над государством партию, а всю власть передать партийному аппарату — такова была жесткая линия Иосифа Сталина, постепенно прибиравшего к рукам власть в стране.

Ленин к тому времени был уже недееспособен. Но оставался нарком по военным и морским делам Лев Троцкий — фактически второй после Ленина человек в партийной иерархии.

Среди комсомольской молодежи Троцкий был невероятно популярен. Из Гражданской войны он вышел в ореоле победителя, создал Красную армию, разгромил контрреволюцию, чем спас молодую республику Советов. В отличие от других героев Гражданской войны, таких как Буденный или Ворошилов, Троцкий был близким соратником Ленина, видным теоретиком коммунизма, романтиком и страстным оратором. И он был евреем, а в руководстве комсомола евреи тогда преобладали. Нетрудно понять, почему именно Троцкий стал примером для подражания молодежи, которая ждала полнокровной духовной и политической жизни.

На школьных тетрадках печатали его портрет и фразу: «Грызите молодыми зубами гранит науки». Поэт Александр Безыменский писал: «Я грудь распахну по-матросски и крикну: „Да здравствует Троцкий!“»

«Молодежь — вернейший барометр партии — резче всего реагирует на партийный бюрократизм, — считал Троцкий. — Секретарскому бюрократизму должен быть положен предел… Демократия должна вступить в свои права, без нее грозит окостенение и вырождение».

На V съезде комсомола Троцкого приветствовали стоя, а на пленуме ЦК РКСМ по случаю пятилетия организации под восторженные крики «Ура!» ему присвоили звание почетного комсомольца.

Комсомол товарища Сталина

В качестве пламенного революционера организатора и руководителя Красной армии Троцкий был очень хорош. Во многом именно благодаря его страстности, решительности и жестокости коммунистам удалось удержаться у власти. Но для выживания внутри самой партии нужны были совсем другие умения и навыки — терпение, расчет, хитрость, коварство и еще раз терпение. Этими достоинствами Троцкий не обладал.

Зато в полной мере ими обладал Сталин. Недооценив влияние Троцкого на комсомол, Сталин допустил ошибку, но, поняв ее суть, тут же начал исправлять. Назначение и смещение руководителей комсомола теперь проводилось строго по его указанию и согласовывалось с чекистами. Работа в комсомоле стала профессией, и чем выше была должность, тем чаще ее занимали аппаратчики, уже вышедшие из комсомольского возраста.

На совещании ЦК РКП (б) в апреле 1924 года Сталин объяснил, каким, по его мнению, должен быть комсомол: «Что такое союз — резерв или инструмент? И то и другое. Коммунистический союз молодежи — резерв, резерв из крестьян и рабочих, откуда черпаются партией пополнения. Но он вместе с тем и инструмент, инструмент в руках партии, подчиняющий своему влиянию массы молодежи. Можно было бы более конкретно сказать, что союз есть инструмент партии, подсобное орудие партии в том смысле, что активный состав комсомола есть инструмент партии для воздействия на молодежь, находящуюся вне союза».

Чтобы не оставалось недопонимания, то, как должен вести себя инструмент партии и как правильно следует относиться к Троцкому, Бухарину, Зиновьеву, Каменеву и их союзникам из числа партии и комсомола, Сталин лично разъяснил пятому и шестому по очереди руководителям комсомола — товарищам Чаплину и Мильчакову. Об этом остались воспоминания последнего. Комсомольцы все осознали и немедленно провели мощные зачистки рядов, убирая из организации «паршивых овец, саботажников, врагов и попутчиков», как называла их начавшая выходить в 1925 году газета «Комсомольская правда» . Впрочем, самим первым секретарям ЦК комсомола верность новому вождю не помогла. Николай Чаплин, как уже писалось выше, был расстрелян, а Александр Мильчаков отправлен в ГУЛАГ, где провел 15 лет.

Идя к власти, Сталин использовал людей цинично и безжалостно. Заключив союз с Зиновьевым и Каменевым, он убрал Троцкого. Почетный комсомолец был выслан из страны и позже убит агентом НКВД. Вступив в союз с Бухариным и Рыковым, Сталин расправился с Зиновьевым и Каменевым. «Циник-убийца Каменев омерзительнейший из людей, падаль человеческая, — писал Бухарин Ворошилову. — Что расстреляли собак — страшно рад». Радовался Бухарин недолго, очень скоро и он разделил судьбу соратников по партии.

Очередной съезд комсомола постановил: «РКСМ подчиняется политическим директивам и контролю партии. ЦК РКСМ непосредственно подчиняется ЦК партии».

С иллюзией вольницы было покончено раз и навсегда. Но это совсем не означало, что чистки и расстрелы прекратятся, самое интересное ждало комсомольцев впереди.