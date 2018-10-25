Что Маннергейм хотел сделать с Петербургом

Русский и финляндский генерал Карл Густав Маннергейм с началом российской революции 1917 года всё больше убеждался в том, что в новой России ему, аристократу старинного шведского рода, места не будет. В конце 1917 года он окончательно склоняется к тому, чтобы возглавить Финляндию, которая в то время уверенно идёт к независимости.

Однако и Финляндия оказалась затронута большевистской революцией. Поэтому первые шаги Маннергейма в новом независимом государстве были отмечены гражданской войной и суровым подавлением революции.

Начало гражданской войны в Финляндии

6 декабря (нового стиля) 1917 года сейм Финляндии, избранный на основе всеобщего (включая женщин) и равного избирательного права, в соответствии с «Декларацией прав народов России» Совета народных комиссаров (СНК) Российской республики, провозгласил государственную независимость Финляндии. Власть в Финляндии принадлежала тогда правительству буржуазных националистов, стремившихся дистанцироваться от революционной России. 31 декабря СНК официально признал независимость Финляндии, но поддерживал революционные силы, стремившиеся к свержению финского правительства.

В ночь на 28 января 1918 года отряды финской Красной гвардии, поддержанные солдатами русских гарнизонов и матросами военно-морской базы Свеаборг, произвели государственный переворот. Под их контролем оказалась столица Гельсингфорс (Хельсинки), крупнейшие города и вся южная часть страны, где проживало 80% населения. Командование Красной гвардии провозгласило Финляндскую социалистическую рабочую республику и назначило правительство — Совет народных уполномоченных (СНУ). Сейм в последний момент перед разгоном успел назначить Маннергейма главнокомандующим всех вооружённых сил Финляндии, действующих против финских большевиков.

Оплотом правительственных сил стал город Васа на берегу Ботнического залива. Туда вскоре прибыла полуторатысячная бригада шведских добровольцев. Сам Маннергейм считал, что в гражданской войне следует полагаться только на внутренние силы. Но многие события зависели не от него, так как всеми внешнеполитическими сношениями заведовало правительство во главе с Пер-Эвиндом Свинхувудом.

Костяк финских контрреволюционных войск составили добровольческие отряды шюцкора — финская Белая гвардия, возникшие как ответ на создание Красной гвардии ещё осенью 1917 года. 18 февраля 1918 года Маннергейм ввёл в подчинённых ему районах всеобщую воинскую повинность. С большим трудом ему удалось создать из финнов, никогда не служивших в армии, боеспособную военную силу. К счастью для него, его противники находились в худшем положении. Кроме небольших групп рабочих и солдат русской армии, финских большевиков в Финляндии не поддерживал больше никто.

Финляндия претендует на всю Карелию

Решающее влияние на исход гражданской войны в Финляндии сыграли события, связанные с заключением большевиками мира с Германией. Ещё в декабре 1917 года на брестских переговорах немцы поставили перед советской делегацией условие отказаться от Финляндии. В конце февраля 1918 года немецкий ультиматум был подкреплён начавшимся наступлением на фронте. Бывшая царская армия разваливалась на глазах, Красной армии ещё не было. 3 марта СНК заключил «похабный» (по выражению самого Ленина) Брестский договор, по которому отказывался от поддержки финской революции.

10 марта 1918 года в Або (Турку) высадился экспедиционный отряд германской армии, в состав которого входили финские добровольцы, воевавшие в Первой мировой войне на стороне Германии. В апреле 1918 года белогвардейцы и интервенты одержали решительные победы над финскими красными. СНУ бежал в Петроград. Последние отряды финской Красной гвардии были эвакуированы из Котки и Выборга в советскую Россию. Финские красногвардейцы, действовавшие на севере страны, отступили в район Мурманска, под защиту высадившихся там в марте по просьбе советского правительства, для защиты Севера от германского наступления, английских войск. 15 мая 1918 года финская контрреволюция установила окончательный контроль над страной.

Россия в тот период разваливалась, и среди финских националистов стали популярными идеи присоединения Карелии к Финляндии. Ещё в ходе гражданской войны финские белогвардейцы заняли часть Карелии с городами Кемь и Ухта. 18 марта в Ухте Временный комитет Восточной Карелии принял постановление о присоединении Беломорской Карелии к Финляндии. В апреле 1918 года финны заняли Олонец в Южной Карелии. 15 мая там было создано Олонецкое правительство.

«План Валлениуса»

Ещё 23 февраля 1918 года на железнодорожной станции Антреа (ныне Каменногорск в Ленинградской области РФ) Маннергейм произнёс «клятву меча», в которой обещал «не вкладывать меч в ножны, пока последний вояка и хулиган Ленина не будет изгнан как из Финляндии, так и из Восточной Карелии».

15 марта 1918 года Маннергейм подписал директиву, известную как «план Валлениуса». Курт-Мартти Валлениус был офицером и одним из организаторов финского добровольческого егерского батальона в составе германских войск; впоследствии дослужился до генерала финской армии. Этот план предусматривал присоединение к Финляндии территорий к западу от Белого моря (включая Кольский полуостров) и от линии Онежское озеро — Белое море, к северу от реки Свирь, а также всего Карельского перешейка. Петербург предлагалось отторгнуть от России и объявить «вольным городом».

Идея создания «вольных городов» в больших портовых городах международного значения стала популярной у политиков в связи с Первой мировой войной. По её окончании в Европе были созданы два таких города: Данциг (Гданьск) и Фиуме (Риека). Они обладали атрибутами независимых государств, находясь под патронатом Лиги Наций.

Петербург был на тот момент крупнейшим городом Восточной Европы с населением (в 1914 г.) свыше 2 млн человек. Интернационализация его статуса позволила бы парализовать его влияние в качестве «столицы революционного пролетариата» на Россию и на Европу.

Немцы против

Ещё 5 мая 1918 г., преследуя отступившие в РСФСР отряды финской Красной гвардии, финские войска приблизились к Петербургу-Петрограду, но были отбиты красноармейцами. 15 мая Финляндия объявила войну РСФСР. 22 мая финский сейм принял постановление, по которому «ущерб, причинённый Россией Финляндии, может быть покрыт только присоединением к Финляндии Восточной Карелии и Мурманского побережья».

Однако Германия не имела желания поддерживать финнов в этих далеко идущих требованиях. Уже 23 мая кайзеровское правительство в ультимативной форме потребовало от Финляндии и РСФСР сесть за стол мирных переговоров. Большевики тут же откликнулись согласием. 31 мая Маннергейм ушёл в отставку. Хотя мир между советской Россией и Финляндией был подписан только в 1920 году, но в военных действиях финны теперь ставили своей целью лишь закрепление за собой некоторой части Карелии и больше не рассчитывали на интернационализацию Петрограда.