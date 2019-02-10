Какими песнями пытают заключенных

Пытки музыкой — метод далеко не новый. И нет, мы не имеем ввиду те звуки, которые издают начинающие пианисты и скрипачи, разучивая гаммы.

Первым свидетельством разрушающего воздействия звуков можно считать трубы, которые уничтожили стены Иерихона. С тех пор прошло много времени, технологии шагнули далеко вперед, а современные музыканты создали огромное количество музыки, которой можно буквально свести человека с ума.

Плейлист с песнями Кристины Агилеры

В 2005 году в прессе был опубликован протокол допроса заключенного тюрьмы Гуантанамо Мохаммеда аль-Кахтани, который подробно описал ночные пытки. Чтобы он не спал, в полночь надзиратели включали песни известной американской певицы Кристины Агилеры. Известная газета The New Yorker предположила, что выбор певицы неслучаен: возможно, исламист мог посчитать оскорбительным, когда девушка поет.

Эминем 'The Real Slim Shady'

С 1994 года Биньяма Мохамеда содержали в Гуантанамо, а позже перевели в тюрьму при ЦРУ в Марокко. Когда его выпустили в 2009 году, он рассказал нескольким американским изданиям о том, что методы пыток в этих тюрьмах просто ужасны. Кроме того, что Биньяма избивали, ему также включали музыку Эминема. Особенно часто звучала знаменитая песня рэпера 'The Real Slim Shady', иногда она звучала целый день или даже несколько дней подряд. Изданию The Guardian заключенный признался, что эта музыка была для него хуже физической боли. Он мечтал оглохнуть, лишь бы не сойти с ума от этих аккордов.

Саундтрек к мультфильму "Барни и Улица Сезам"